نتنياهو يشكر دعم إدارة بايدن لإسرائيل ويقول إنه لا يحتاج إلى مساعدة في إدارة العلاقات الأمريكية

بعد يوم من تصريحات غريمه السياسي ايتمار بن غفير لصحيفة وول ستريت جورنال التي انتقص خلالها من دور الرئيس الأمريكي في دعمه إسرائيل بفترة الحرب وتفضيله الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب افتتح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجلسة الحكومية الأحد بخطاب جعل عنوانه الرئيسي تقديم الشكر لإدارة بايدن على دعمها الكبير لإسرائيل في محنتها.

وجاء في كلمة نتنياهو: "إسرائيل دولة ذات سيادة. نحن نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من إدارة بايدن منذ اندلاع الحرب: دعم التسليح، ودعم المؤسسات الدولية، وإرسال قوات إلى المنطقة، والمزيد. وهذا لا يعني أنه ليس بيننا اختلافات في الرأي، ولكن حتى اليوم تمكنا من تجاوزها بقرارات حازمة ومدروسة".

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وألقى نتنياهو بسهامه نحو فريقين الأول " من يقول "نعم" لكل شيء، في الأماكن التي يجب أن تقول فيها "لا". إنهم يحظون بالثناء من المجتمع الدولي، لكنهم يعرضون أمننا القومي للخطر. وهناك من يقول "لا" لكل شيء، ويحظى بالتصفيق في الداخل/البيت، لكنه يعرض أيضاً المصالح الحيوية للخطر. أود أن أقول لك شيئًا من تجربتي: الحكمة هي معرفة المناورة بين نعم عندما يكون ذلك ممكنًا، وبين لا عندما يكون ذلك ضروريًا.

وأضاف نتنياهو: "لست بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، والوقوف بثبات على مصالحنا الوطنية. شكرا للرب، فأنا أقوم بذلك منذ عدة سنوات.