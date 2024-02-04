شركة ويز-إير تلغي مئات الرحلات الجوية من إسرائيل بعد أسابيع من عودتها

أعلنت شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة Wizzair، عن قرار نهائي بإلغاء مئات الرحلات الجوية من إسرائيل إلى وجهات في أوروبا، بعد عودتها الجزئية إلى مطار بن غوريون الدولي.

وبحسب الإعلان، تم إلغاء الرحلات الجوية إلى الوجهات الشهيرة إيطاليا وبلغاريا واليونان وبولندا حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى.

وبالإضافة إلى عمليات الإلغاء، ستقوم Wizzair بتقليل عدد الرحلات التي لا تزال قيد التشغيل. قامت شركة الطيران بالفعل بإجراء تغييرات على نظام طلب التذاكر عبر الإنترنت، لكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين لديهم حجوزات سيتلقون إشعارًا بالإلغاء في الأيام التالية.

وكانت شركة Wizzair قد أعلنت مؤخرًا عن عودتها إلى إسرائيل، بعد إلغاءات سابقة، قائلة إنه سيكون هناك استئناف للخدمات في أوائل شهر آذار/ مارس مع تقديم ست وجهات على ثلاث رحلات أسبوعية.

ألغت العديد من شركات الطيران تعاقداتها من مطار بن غوريون الدولي في أعقاب الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، عن طريق البر والبحر والجو، وسط إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة آلاف الصواريخ عبر البلاد.

وقد أعاد البعض، مثل لوفتهانزا، تشغيل رحلاتهم الجوية إلى إسرائيل جزئيا وببطء.