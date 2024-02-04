البيت الأبيض: "صفقة الرهائن والمختطفين هي مصلحة أمنية أمريكية"

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في سلسلة مقابلات مع الشبكات الأمريكية: "إن صفقة الرهائن التي ستؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة هي مصلحة أمنية وطنية للولايات المتحدة، الكرة الآن في ملعب حماس". وقال أيضا: "لا نعرف كم من المختطفين أحياء وكم منهم قتلى، لكن الكثير منهم على قيد الحياة ومن واجبنا إطلاق سراحهم".

وعلى خلفية الهجمات الأمريكية في الشرق الأوسط ضد أهداف مرتبطة بإيران، سُئل سوليفان عن إمكانية شن هجوم على ايران - لكنه رفض التعليق: "لن أعلق على ذلك على شاشة التلفزيون. ولن أؤكد أو أستبعد مثل هذا السيناريو". لكنه أكد: "ستكون هناك هجمات إضافية ضد التنظيمات التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط".

وعلى صعيد متصل علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، على التقدم العسكري في غزة، وكذلك العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب انتقادات علنية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبيل اجتماع لمجلس الوزراء، إن "إسرائيل دولة ذات سيادة. ونحن نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من إدارة بايدن منذ اندلاع الحرب"، وحدد أشكال الدعم المختلفة.

وأضاف نتنياهو: "هذا لا يعني أنه ليست لدينا اختلافات في الرأي، ولكن حتى اليوم تمكنا من تجاوزها بقرارات حازمة ومدروسة".

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي على خلفية مقابلة أجراها بن غفير مع صحيفة وول ستريت جورنال ، على الرغم من عدم ذكر الوزير اليميني المتطرف بالاسم لانتقاده الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بدأ نتنياهو حديثه: "أريد أن أقول لك شيئاً من تجربتي: هناك من يقول "نعم" لكل شيء، في أماكن يجب أن تقول فيها "لا". لقد صفق لهم المجتمع الدولي، لكنهم يعرضون أمننا القومي للخطر".

وأوضح أن "هناك من يقول لا لكل شيء، ويحظى بالتصفيق في المنزل، لكنهم يعرضون أيضًا المصالح الحيوية للخطر"، موضحًا أن الحيلة في السياسة هي معرفة متى تقول "نعم" ومتى تقول "لا". ".

وقال نتنياهو: "لست بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع الوقوف بثبات على مصالحنا الوطنية. بارك الله فيكم، لقد كنت أفعل ذلك منذ عدة سنوات".

كما كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس، ووصفه بثلاث خطوات من خلال مراجعة متعمقة لما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه في غزة.

IDF Spokesperson

وأضاف "أولا المطلوب تقليص كتائب حماس. حتى الآن قمنا بتسوية 17 كتيبة من أصل 24. وأغلب الكتائب المتبقية موجودة في جنوب قطاع غزة وفي رفح وسنتولى أمرها أيضا".

وتابع : "ثانيا، مطلوب عمليات التطهير بعد حل الكتائب، كما تفعل قواتنا بكل إصرار في غارات شديدة على شمال ووسط قطاع غزة"، وأوضح نتنياهو: "ثالثا، المطلوب تحييد الحركة السرية، كما تفعل قواتنا بشكل منهجي في خان يونس، وتفعله في كافة أنحاء القطاع، وهذا يتطلب مزيدا من الوقت".

وخلص إلى القول: "لن ننهي الحرب قبل أن نكمل جميع الأهداف: القضاء على حماس، وعودة جميع المختطفين لدينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل"، مكررا أن الاتفاق لن يكون ممكنا "بأي ثمن."

وأنهى نتنياهو تصريحاته بالقول "لقد حان الوقت للبدء بعملية استبدال الأونروا بمنظمات أخرى غير ملوثة".