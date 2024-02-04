تقرير: إسرائيل يمكن أن توافق على ابتعاد حزب الله مسافة صغيرة عن الحدود

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" إنه من المتوقع أن توافق إسرائيل على ابتعاد حزب الله ما بين 8 حتى 12 كيلومترا من الحدود الشمالية في إطار الاتصالات مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص عاموس هوخشتين.

ووصل عاموس هوخشتين أمس الى إسرائيل لإجراء جولة جديدة من المباحثات وبعد ذلك سيواصل جولته الى لبنان، وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بوقت سابق أنه في الغرب يواصلون نقل رسائل الى لبنان تحذر من تدهور الحرب على الحدود مع إسرائيل الى حرب واسعة.

وشدد الممثلون وفقا للتقرير مجددا على أنه تتوفر لديهم معلومات وتقديرات أنه في إسرائيل يوجد من يريد الخروج الى حرب ضد حزب الله في لبنان. وأضافوا عن وجود عدة دول تمارس ضغوطات على إسرائيل، لكنهم يحتاجون للمساعدة من حزب الله لوقف الهجمات على الحدود والسماح للسكان بالعودة الى بيوتهم.