تقرير: حماس تعارض صفقة على غرار الاتفاقيات السابقة وتطالب بالإفراج على عدد أكبر من الأسرى
وذكرت تقارير سابقة اليوم أنه من المرتقب أن تقدم حماس ردها على صفقة المختطفين التي عرضت في قمة باريس
i24NEWS
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أفادت شبكة "العربية" مساء اليوم نقلا عن مصادر خاصة بأن حماس ترفض صفقة "تبادل إسرائيل" على غرار الاتفاقيات السابقة، وذكرت هذه المصادر بأن "حماس ترغب برفع عدد الأسرى الفلسطينيين المقترح الإفراج عنهم". وذكرت العربية أن "إسرائيل أبلغت الوسطاء اعتراضها على عدد الأسرى الذي تريد حماس الإفراج عنه".
وكانت قناة "الحدث " السعودية وصحيفة القدس الصادرة في القدس الشرقية أفادت بوقت سابق أن حماس وباقي الفصائل الفلسطينية ستسلم حوالي السابعة من مساء اليوم جوابها حول الاتفاق على صفقة المختطفين التي عرضت في قمة باريس، وبنفس الوقت سيعقد اجتماع لكابينيت الحرب في مقر وزارة الأمن في مدينة تل أبيب.
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