التغطية متواصلة| مصر تعرقل التقدم نحو رفح خشية تدفق النازحين إلى سيناء وسط ترقب حذر لرد حماس حول صفقة محتملة
تتواصل العمليات العسكرية في خان يونس معقل حماس لليوم الـ 122 للحرب التي يراد منها القضاء على حماس وتحرير المخطوفين والتأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا من أي نوع على إسرائيل
تتواصل العمليات العسكرية في خان يونس معقل حماس لليوم الـ121 للحرب التي يراد منها القضاء على حماس وتحرير المخطوفين والتأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل.
وتشكل رفح محطة أخيرة من الضروري التحرك فيها عسكريا بالنسبة للجيش الإسرائيلي بوصفها حدودية مع مصر ولا سيما محور فيلادلفيا الذي يجري عبره تهريب الأسلحة وغيرها إلى داخل القطاع.
من جهة أخرى يحبس أهالي المخطوفين أنفاسهم ترقبا لصفقة تعيد إليهم أحباءهم من أسر حماس.
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حركة نشكة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لمدة 48 ساعة
في إطار تدريبات يجريها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هنالك حركة نشطة لقوات الأمن في عدة مواقع بالضفة الغربية طيلة هذا الصباح وحتى الغد.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه ابتداء من الصباح وحتى يوم غد، سيتم إجراء مناورة في مناطق الضفة الغربية للحفاظ على درجة التأهب وكفاءة القوات.
صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل
الجيش الأمريكي يضرب مجددا: "دمرنا صواريخ كروز للحوثيين"
أعلن الجيش الأمريكي عن ضربات إضافية نفذها أمس ضد الحوثيين في اليمن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها هاجمت أمس في الساعة 05:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) صاروخ كروز أرض-أرض حوثي من منطلق الدفاع. وابتداء من الساعة 10:30 صباحا دمرت أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن كان الحوثيون على وشك إطلاقها باتجاه البحر الأحمر. تنضم هذه الهجمات، التي أبلغت عنها الولايات المتحدة الآن فقط، إلى الهجمات الواسعة التي نفذتها الليلة الماضية مع بريطانيا ودول التحالف الأخرى ضد الحوثيين في اليمن، وفق رويترز.