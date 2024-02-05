تتواصل العمليات العسكرية في خان يونس معقل حماس لليوم الـ121 للحرب التي يراد منها القضاء على حماس وتحرير المخطوفين والتأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وتشكل رفح محطة أخيرة من الضروري التحرك فيها عسكريا بالنسبة للجيش الإسرائيلي بوصفها حدودية مع مصر ولا سيما محور فيلادلفيا الذي يجري عبره تهريب الأسلحة وغيرها إلى داخل القطاع.

من جهة أخرى يحبس أهالي المخطوفين أنفاسهم ترقبا لصفقة تعيد إليهم أحباءهم من أسر حماس.

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