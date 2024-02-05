تقرير: مصر تهدد بتعليق اتفاق السلام بحال خرج عن السيطرة تدفق اللاجئين من غزة إلى سيناء

يتجمع حاليا في منطقة رفح حوالي 1.4 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة، وتخشى مصر من أن تؤدي عملية إسرائيلية في المدينة إلى هروب جماعي إلى سيناء خصوصا أن إسرائيل لم تبق لهم خيارًا آخر في ظل حظرها الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.

على ضوء المشهد في قطاع غزة والذي ينبئ بتدفق غير مسبوق للغزييين اللاجئين إلى سيناء هربا من المعارك في رفح لا سيما أن إسرائيل تصر على معركة تطهير واسعة تؤدي إلى القضاء على أكبر قدر من الفصائل الفلسطينية والسيطرة على منفذ التهريب الرئيسي في إشارة إلى فيلادلفيا تصر السلطات المصرية على التأكيد على موقفها الرافض للمس بمحور صلاح الدين الماثل تحت سيطرتها وفق اتفاقيات كامب ديفيد التاريخية فضلا عن الموقف المصري الرسمي من نزوح سكان غزة إلى سيناء بوصفه خطا أحمر لا يمكن تجاوزه غير أن التقارير الأخيرة نقلا عن مصادر تحدثت مع صحيفة يسرائيل هيوم أشارت إلى أن التهديد المصري بلغ مبلغ تعليق اتفاق السلام بحال أصرت إسرائيل على موقفها.

وتقول الصحيفة إن الأمر يمثل معضلة بالنسبة لإسرائيل: فهناك لواء عسكري تابع لحماس يتألف من أربع كتائب يعمل في رفح، يستوجب تدميره تماشيا مع خطة تدمير القدرة العسكرية للمنظمة في قطاع غزة. كما أن الاستيلاء على محور فيلادلفيا ضروري أيضًا، لقطع محور التهريب النشط بين سيناء وقطاع غزة.

أما بالنسبة للحلول المطروحة فبعضها يشير إلى بقاء إسرائيل بشكل دائم في المكان أو بناء حاجز تحت الأرض مماثل للحاجز الذي أقيم على الحدود بين إسرائيل وغزة (والذي لم يتم اختراقه في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر) أو نشر قوة متعددة الجنسيات فضر عن إمكانية نشر قوة مصرية معززة.

IDF Spokesperson

إسرائيل من ناحيتها، ترغب بالجمع بين عدة إمكانيات في الوقت نفسه بحيث تتم السيطرة الناجعة على الخط الحدودي الذي لعب دورا رئيسيا بارزا في تحول الفصائل الفلسطينية إلى لاعب مسلح داخل القطاع ويفرض سيطرته فوق الأرض وتحتها.