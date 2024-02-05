بلينكن يزور السعودية قبل حلوله في إسرائيل| تقرير

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة خامسة للمنطقة منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر والحرب التي تلت ذلك، وفقًا لصحيفة الغارديان.

وبحسب ما ورد، سيزور كبير الدبلوماسيين الأمريكيين قطر ومصر وإسرائيل، كجزء من المفاوضات الجارية لإعادة الرهائن الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر، من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار سيشهد أيضًا دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ويؤمل أن يسهم في تدعيم الاستقرار الإقليمي الذي فقد توازنه تفاعلا مع الحرب في قطاع غزة.

بدأت الضربات الجوية الأمريكية في استهداف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في سوريا والعراق، ردًا على غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في ضربات التحالف على أهداف في اليمن كجزء من عملية "حارس الرخاء" التي تقودها الولايات المتحدة والتي جاءت ردًا على الحوثيين المدعومين من إيران الذين يهاجمون ممرات الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر في إطار دخولهم خط النار تضامنا مع قطاع غزة، وفق تصريحاتهم.

ومن المحتمل أن يكون على الطاولة خلال الرحلة الإقليمية اقتراح وقف إطلاق النار الذي تمت صياغته مؤخرًا في باريس، والذي تمت الموافقة عليه من قبل إسرائيل، حيث ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر رد حماس. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هناك "أملا حقيقيا" للصفقة بعد أن تحدث مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وباعتبارها وسيطًا رئيسيًا، أعربت قطر أيضًا عن تفاؤلها، على الرغم من أن مسؤولي حماس أعربوا علنًا، وبحسب ما ورد، عن درجات متفاوتة من المعارضة للصفقة. وعلى الرغم من وجود مسؤولين إسرائيليين قلقين أيضًا، إلا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال لشبكة سي بي إس إن "الكرة في ملعب حماس في هذا الوقت".