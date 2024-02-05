صمت حذر يخيم على أجواء إسرائيل والقطاع بانتظار صفقة ترقى إلى الطموحات

تتنوع مستويات الترقب في إسرائيل لصفقة محتملة باختلاف المواقف السياسية والإيديولوجية ما يضعها في صفين يصبو الأول الذي ينضوي مع عائلات المخطوفين إلى صفقة تسمح بتحرير كافة المخطوفين مهما علا الثمن وغلا باعتبار أن الأرواح أغلى من أي ثمن.

وفي الصف الثاني تستقر المجموعات التي تحسب على إيديولوجيا اليمين الرافضة للانبطاح وتسيير أمر الصفقة بكل ثمن وعلى رأسها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه سكين المحاسبة فور انتهاء الحرب وهو المطلب الأبرز للفصائل الفلسطينية.

في الأثناء، ووفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية الاثنين، من المقرر أن يتوجه وفد من قيادة حماس إلى القاهرة، مرفق بوفد من الفصائل الفلسطينية على الأرجح. وبحسب التقرير، فقد أنهت قيادة حماس في الخارج الجولة الأولى من المشاورات داخل المنظمة، والتي شملت التحادث مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي والمنظمات الفلسطينية الأخرى، دون التوقف على أي خلافات تذكر في تلميح إلى نجاح احتواء هذه الاختلافات. وتمت الإشارة أيضا إلى الانتهاء من إطلاع قيادة حزب الله على كافة تفاصيل الاتصالات الجارية.

ووفقا لـ N12 فقد جاء أن قيادة حماس أبلغت قطر بالإطار العام للرد المتوقع، والذي سيركز على ضرورة أن يتضمن كل مقترح إشارة واضحة ومباشرة إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة وتقديم ضمانات لالتزام إسرائيل لإنهاء الحرب في نهاية أي اتفاق تبادل.

وبحسب المصادر، فقد تجنبت قيادة حماس التسرع برفض اتفاق باريس حتى لا تضع نفسها تحت ضغوط من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة للقبول بالصفقة، واستندت قيادة الحركة وفق النشر في موقفها إلى الواقع في قطاع غزة، الذي يستدعي "رفع الحصار عن غزة والبدء الفوري بعملية إعادة التأهيل".

وتعهدت قيادة حماس في غزة بالتنسيق مع قيادة المكتب السياسي بأن يكون الرد الكتابي الذي سيتم تقديمه للوسطاء المصريين والقطريين "في اتجاه إيجابي"، لكنه "سيتضمن إدخال مفاتيح أساسية" تنص صراحة على بند وقف الحرب، ليبقى هذا شرطا أساسيا لأي صفقة ما يثير تساؤلات عميقة حول إمكانية قبول إسرائيل بهذا الشرط الذي ينسف من جانبها أهداف الحرب وفي مقدمها القضاء على حماس كسلطة حاكمة.

وتحت العنوان: 'السنوار يطالب بضمانات لإنهاء الحرب' أفيد على لسان قيادة حماس بأنه لن يكون هناك اتفاق بشأن الرهائن دون ضمانات قوية لإنهاء الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي الذي يجري جولة شرق أوسطية في أوج الإعلان عن صفقة من عدمه، إن هناك "أملا حقيقيا" للصفقة بعد أن تحدث مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وباعتبارها وسيطًا رئيسيًا، أعربت قطر أيضًا عن تفاؤلها، على الرغم من أن مسؤولي حماس أعربوا علنًا، وبحسب ما ورد، عن درجات متفاوتة من المعارضة للصفقة. وعلى الرغم من وجود مسؤولين إسرائيليين قلقين أيضًا، إلا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال لشبكة سي بي إس إن "الكرة في ملعب حماس في هذا الوقت".