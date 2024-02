بوريل يدعو إلى تمويل الأونروا ويزعم أن إسرائيل فشلت في إثبات وجود تعاون بين وكالة الغوث وحماس

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم الأحد إن إسرائيل لم تقدم أدلة دامغة حول الروابط بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وحركة حماس. ووصف هذه المزاعم بأنها "حملة إسرائيلية ومحاولة لقتل الوكالة"، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وخلال مناقشة مغلقة في بروكسل استمرت ساعتين ونصف، دعا بوريل إلى مواصلة الدعم الأوروبي للأونروا. وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، قام الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر داعمي الوكالة، بتعليق التمويل بسبب مزاعم تتعلق بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.