بوريل يدعو إلى تمويل الأونروا ويزعم أن إسرائيل فشلت في إثبات وجود تعاون بين وكالة الغوث وحماس

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم الأحد إن إسرائيل لم تقدم أدلة دامغة حول الروابط بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وحركة حماس. ووصف هذه المزاعم بأنها "حملة إسرائيلية ومحاولة لقتل الوكالة"، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وخلال مناقشة مغلقة في بروكسل استمرت ساعتين ونصف، دعا بوريل إلى مواصلة الدعم الأوروبي للأونروا. وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، قام الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر داعمي الوكالة، بتعليق التمويل بسبب مزاعم تتعلق بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

https://twitter.com/i/web/status/1754220871135138007 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال بوريل: "على الرغم من أن المشاعر التي تؤدي إلى تعليق التمويل أمر مفهوم، إلا أن المسؤولية السياسية يجب أن تنظر إلى ما هو أبعد من المشاعر وتنظر في عواقب مثل هذه الخطوة. إن وقف تمويل الأونروا سيكون غير متناسب وخطيرًا على حد سواء".

وأضاف: "في غزة وحدها، يؤدي 13 ألف موظف محلي، وهم أنفسهم ضحايا المأساة الإنسانية المستمرة، دورًا حاسمًا في توزيع الغذاء والماء والدواء على 1.1 مليون شخص يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض".

Khader al-Zanoun / AFP

ووفقا للبيان الذي أعقب تعليق الاتحاد الأوروبي لتمويل الأونروا، فمن غير المتوقع أي تمويل إضافي للوكالة حتى نهاية شباط/ فبراير. ويقال إن المفوضية الأوروبية ستقوم بمراجعة الأمر اعتمادًا على نتيجة التحقيق.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي منقسم بشأن القرار. وفي حين يدعو كبير دبلوماسييها، بوريل، وكذلك إسبانيا وبلجيكا، إلى استمرار الدعم للوكالة، فإن معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وغيرها، يدعمون تعليق التمويل.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الاثنين للمشرعين إن إسبانيا سترسل للأونروا مبلغا إضافيا قدره 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) كمساعدة.

وفي الولايات المتحدة، عقدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء جلسة استماع بشأن مزاعم الأونروا. ويقال إن المشاركين اتفقوا على أن الوكالة فشلت بكل الطرق التي يمكن أن يتخيلها المرء.