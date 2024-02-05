ما الذي يقلق حماس في مسودة الاتفاق المقترحة بقمة باريس ؟

لم ترد حماس حتى الآن على الاتفاق الذي أعد في قمة باريس حول قضية الإفراج عن المختطفين في أسر حماس، واليوم أفادت صحيفة "العربي الجديد" أن مسؤولي حماس لا زالوا يصرون على الحصول على ضمانات من إسرائيل بأن توقف القتال في غزة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي تغادر أراضي القطاع.

ووفقا للتقرير فإن حماس ترى وجود خطر بأن يعود المختطفين إلى إسرائيل بدون ضمانات من جانب الدول الوسيطة، وهذا الأمر وفقا لمسؤولين في حماس يمكن "أن يتسبب باستئناف النشاطات العسكرية الإسرائيلية بعد أن تتخلص من الضغوطات التي تفرضها المعارضة وعائلات المختطفين" نفس هؤلاء المسؤولين قللوا أيضا من أهمية الضمانات الأمريكية.

وفي المقابل على خلفية التقارير بوجود خلافات بين حماس والجهاد الإسلامي حول صفقة المختطفين، نفى مسؤول في الجهاد الإسلامي الأمر وقال "توجد خلافات بما يخص الرؤيا التي عرضت أمام الفصائل. لا توجد فروقات، وكل من يزعم ذلك فإنه يروج لأغراض خبيثة".ووفقا له "توجد مشاورات، وتبادل للأراء، لكن من الناحية السياسية كل واحد بكل بساطة يعبر عن رأيه". وأضاف "خلال النقاشات المتواصلة مع حماس، نحن نؤكد أن مبدأ وقف الحرب، هو أمر هام، كسر الحصار المفروض على غزة،وتسهيل عملية إعادة الإعمار وتخفيف القيود". عبء على كاهل النازحين".

وقال مسؤول في حماس تحدث مع الصحيفة مشددا إن "يجب أن يكون توافق على وقف الحرب من اللحظة الأولى، يجب على الضمانات أن تكون واضحة وهذا متفق عليه بين الفصائل. لا يوجد خلافات حول هذا المبدأ، وإنه يجري نقاش إضافي حول قبول ورفض الاقتراح الذي قدم".