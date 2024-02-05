بصورة مغايرة عن باقي الدول الأوروربية: إسبانيا تقدم دعما ماليا لأونروا

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل البرس اليوم أن بلاده ستقدم 3.5 مليون يورو إضافة منظمة "اونروا"، ووفقا لوكالة "رويترز" قدمت إسبانيا للتنظيم مبلغ 18.5 مليون يورو، صودق على عشرة ملايين منها في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي.

ويشار إلى مسؤولين استخباراتيين في إسرائيل كشفوا الأسبوع الماضي بأن عرضوا أمام الولايات المتحدة موادا تجرم عددا من موظفي المنظمة ، 12 على الأقل منهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. ووفقا للتقرير قتل عدد من موظفي أونروا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال الهجوم في 7 أكتوبر بمناطق غلاف غزة.

ووفقا لتقارير إسرائيلية فإن المعلومات التي نقلتها إسرائيل الى الولايات المتحدة شملت أسماء لأصحاب مناصب في التنظيم وأدلة واضحة على مشاركتهم في الهجوم ضد إسرائيل. وأطلعت الولايات المتحدة شركائها الإستراتجيين، بمعلومات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية- الأمر الذي قاد لقرارات دراماتيكية من قبل الولايات المتحدة، بريطانيا، ايطاليا، كندا، فنلدا، استراليا وهولندا بتجميد تحويل دعمها الى أونروا.