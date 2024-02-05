وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الفرنسي:"الوقت ينفذ لايجاد حل ديبلوماسي جنوب لبنان"

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني ، في ديوان رئيس الحكومة في القدس، كما اجتمع ايضا مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، والذي أطلعه على صورة الوضع المقلقة جنوب لبنان.

من جانبه شكر نتنياهو في مستهل اللقاء الضيف وقال "أولا ، أود أن ارحب بكم هنا وأشكركم على الدعم الثابت والمتواصل الذي أبدته فرنسا ضد هذه الهمجية منذ اليوم الأول ، وعن موقفكم بخصوص المحكمة الدولية، والاتهام السخيف لإسرائيل بتنفيذ جرائم حرب ، وبأمور أخرى. ايضا على الجهود المبذولة للمساعدة في المساعدات الطبية الإنسانية وبالطبع التعاون بيننا في قضية لبنان. لدينا العديد من القضايا للمناقشة".

وصرح وزير خارجية فرنسا بأن "هذا الاجتماع مهم بالنسبة لنا لأننا نمر بلحظة مهمة. وأنتم تعرفون مواقف فرنسا، فهي مواقف ثابتة منذ التقيتم برئيس الجمهورية الذي كرر كلامه. أدانت فرنسا بشدة أحداث 7 أكتوبر. لقد نظمنا مع رئيس الجمعية الوطنية، وهو عضو في حزبي، مظاهرة كبيرة ضد معاداة السامية وكانت ناجحة".

كما اجتمع الوزير الفرنسي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وأطلعه على صورة الوضع في منطقة الشمال وقال كاتس "إن الوقت ينتهي لايجاد حل ديبلوماسي في جنوب لبنان" وشكر كاتس ساجورنا على إعادة النظر بتمويل اونروا مسقبلا على ضوء التقارير بأن عددا من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر موضحا بأنه بدأ العمل مع موظفي وزارة الخارجية على ايجاد بدائل لأونروا في اليوم التالي بعد الحرب.

كما شكر فرنسا على دورها في عملية نقل الأدوية الى المختطفين الإسرائيليين في غزة- لكنه طالب نظيره الفرنسي بممارسة ضغوطات على قطر بالحصول على أدلة بأن الأدوية وصلت بالفعل لكافة المختطفين. اضافة لذلك، الوزير كاتس شدد أمامه بأنه في حال عدم ايجاد حل ديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 لمجلس الأمن الدولي لانسحاب حزب الله من جنوب لبنان- إسرائيل ستعمل عسكريا لإعادة المواطنين الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم. واتفق الوزراء على مواصلة الاتصال المباشر.