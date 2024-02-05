وزير الأمن الإسرائيلي :هدفنا القادم هو رفح

شدد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الأمن مساء اليوم إن "الكتيبة الأخيرة في خان يونس سيتم القضاء عليها قريبا، العملية البرية من أعقد العمليات في تاريخ الحروب". وأضاف غالانت إن "الهدف القادم هو رفح، قيادة حماس والسنوار في حالة فرار".

وعن القتال في الشمال قال وزير الأمن إنه "الى جانب القتال في غزة، جزء من أنشطه الجيش الإسرائيلي هي في الشمال، نحن نستعد لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان، نحن نفضل عملية تسوية على الحرب, حزب الله لا يمكنه تهديد سكان إسرائيل".

وفي توجهه الى أعضاء الحكومة طالب غالانت "واصلوا تعزيز الوحدة، خذوا مثالا من الجنود الإسرائيليين. المثال الشخصي يبدأ عندي والوحدة هي مفتاح نصرنا".

وقال الوزير غالانت للجنود الإسرائيليين في خان يونس قبل أربعة أيام :"العملية تتقدم مع نتائج مذهلة، وتقرب عودة المختطفين، حماس يفهم القوة وحين تحاصرونه بقوة -هو من سيأتي للحديث معكم. سنواصل، عمليتنا تؤتي نتائج- هذه معركة تصميم وطني".