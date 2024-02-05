تعيين لجنة تحقيق خارجية لفحص الاتهامات ضد أونروا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش مساء اليوم عن تعيين لجنة تحقيق خارجية لفحص إن قامت منظمة اونروا "بكل ما بوسعها لضمان الحيادية والرد على الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة". ووفقا له هذا التحقيق ستقوده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا. عمل مجموعة التحقيق من المتوقع أن ينتهي نهاية نيسان/ابريل مع تقرير أولي في نهاية آذار/مارس.

وقبل أسبوعين، نقل مسؤولون إستخباراتيون إسرائيليون إلى الأمريكيين موادا تشير الى أن 12 من العاملين في اونروا شاركوا في هجوم حماس بالسابع من أكتوبر. ونقلت إسرائيل كافة أسماء أصحاب الوظائف وأدلة بأنهم شاركوا بالهجوم ضد إسرائيل. الأمريكيون أطلعوا شركائهم الإستراتيجيين، بالمعلومات الاستخباراتية التي حصلوا عليها من إسرائيل، وهذا الأمر قاد الى قرار دراماتيكي لعدد من الدول بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، ايطاليا، كندا، فنلندا، استراليا وهولندا لإصدار قرار بتجميد نقل الأموال الى اونروا.

بعد هذه القرارات، رد غوتيريش على الاتهام ضد العاملين في التنظيم بأنهم شاركوا بالهجوم وتطرق الى تجميد التمويل وقال :"كل موظف شارك بالهجوم سيتحمل مسؤولية ذلك وستتم معاقبته". لكنه شدد أنه لا يجب معاقبة آلاف النساء والرجال والنساء الذين يعملون بالتنظيم ويخدمون بأصعب المواقف في القطاع. وتطرق الى هويات العاملين الذين قيل إنهم كانوا متورطين بالهجوم، وقالوا إنه من 12 أحدهم قتل، وهوية الاثنين لا يزال يتم التحقيق بها وأنهى تسعة إضافيين عملهم بعد الحدث.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالخطوة وأضاف "سنحول لهم كافة المواد التي تثبت تورط اونروا بالإرهاب وضررهم على مستقبل المنطقة".