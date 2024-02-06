التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي: القضاء على العشرات من المسلحين من بينهم عنصر من حركة الجهاد كان متورطًا في هجوم 7 أكتوبر في الساعات الـ24 المنصرمة

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الاثنين، إن القوات الإسرائيلية تواصل البحث عن زعيم حركة حماس يحيى السنوار، الذي يعتقد أنه هارب في غزة: "السنوار هارب يتحرك من مخبأ إلى مخبأ"، و أشار غالانت إلى أن "نقطة التركيز التالية لقوات الجيش ستكون على رفح بمجرد أن تهزم القوات الإسرائيلية كتائب حماس في خان يونس".

وقال غالانت إنه "مع استمرار الجيش الإسرائيلي في غاراته المستهدفة في جميع أنحاء القطاع، فمن المرجح أن تستمر الأعمال العدائية لعدة أشهر".

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