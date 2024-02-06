التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي: القضاء على العشرات من المسلحين من بينهم عنصر من حركة الجهاد كان متورطًا في هجوم 7 أكتوبر في الساعات الـ24 المنصرمة
لم تقدم حركة حماس حتى الآن ردها على مقترح اتفاق الرهائن
قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الاثنين، إن القوات الإسرائيلية تواصل البحث عن زعيم حركة حماس يحيى السنوار، الذي يعتقد أنه هارب في غزة: "السنوار هارب يتحرك من مخبأ إلى مخبأ"، و أشار غالانت إلى أن "نقطة التركيز التالية لقوات الجيش ستكون على رفح بمجرد أن تهزم القوات الإسرائيلية كتائب حماس في خان يونس".
وقال غالانت إنه "مع استمرار الجيش الإسرائيلي في غاراته المستهدفة في جميع أنحاء القطاع، فمن المرجح أن تستمر الأعمال العدائية لعدة أشهر".
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يائير لابيد: "قلت لنتنياهو أنني سأدخل بدلاً من المتطرفين للسماح بصفقة الأسرى"
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في مقابلة مع إذاعة (103 إف.إم)، صباح اليوم الثلاثاء، إنه عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بينهما أمس إخراج، إن مطلبه لدخول الحكومة يتضمن خروج وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش منها ليحل محلهم بهدف المساعدة في إتمام صفقة تبادل الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة
وأضاف :"قلت لنتنياهو أنني سأدخل بدلاً من المتطرفين للسماح بصفقة الأسرى"، مشددا على أنه لن يكون هناك "نصر عسكري دون عودة المحتجزين في غزة".
الجيش الإسرائيلي يرد على إطلاق نار على منزل في كيبوتس ميراف، شمال إسرائيل
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن "مسلحين أطلقوا قبل قليل النار على منزل في كيبوتس ميراف في منطقة لواء مناشيه"على بعد 500 متر فقط من الخط الأخضر الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، ولم تقع إصابات، ولحقت أضرار بالمنزل، وتابع البيان "ردت القوات الأمنية في المنطقة بإطلاق النار على مصدر إطلاق النار.
فيما تقوم القوات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة وبدأت بملاحقة المسلحين
🚨صافرات الإنذار تدوي في رأس الناقورة شمال إسرائيل
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهداف سفينة أميركية وأخرى بريطانية بصواريخ بحرية
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، "نفذنا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، استهدفت الأولى السفينة الأمريكية "ستار ناسيا"، فيما استهدفت الأخرى السفينة البريطانية "مورنينج تايد"، بصواريخ البحرية، وكانت الضربات مباشرة"
شركة "ميري" للأمن البحري: سفينة بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بمسيرة قبالة سواحل اليمن
أعلنت شركة «أمبري» للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، أنّ سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بطائرة من دون طيّار استهدفها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة تجارية في البحر الأحمر، وفقاً لـ(وكالة الصحافة الفرنسية).
وقالت شركة «أمبري» البريطانية إنّ السفينة التي ترفع علم باربادوس «تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها» على بُعد 57 ميلًا بحريًا من سواحل الحُديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.
تقرير: إسرائيل تسعى إلى أن تواصل الأونروا أنشطتها على الأقل حتى نهاية الحرب
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الانتقادات الشديدة تطالب إسرائيل بأن تستمر الأونروا في العمل في قطاع غزة حتى نهاية الحرب. وفي هذه الأيام، ستتوجه وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الجيش الإسرائيلي، إلى واشنطن ويلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين في واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخرين"
وأفادت الصحسفة أن "إسرائيل ترغب في أن تقوم وكالة (الأونروا) بالعمل الإنساني في قطاع غزة. تعتقد إسرائيل أنها ستنجح في تحقيق هدف في نشاط الوكالة، أو إدخال تغيير عميق في نهاية الحرب والبحث عن بديل.
الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا متكدسين في مدينة رفح والمناطق المحيطة بها
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يغادر السعودية ويتوجه إلى مصر
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الجيش الإسرائيلي: القضاء على العشرات من المسلحين من بينهم عنصر من حركة الجهاد كان متورطًا في هجوم 7 أكتوبر في الساعات الـ24 المنصرمة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي القتال في غرب خان يونس، تحت وفوق الأرض، وقامت طائرة مقاتلة موجهة من قبل الاستخبارات بتصفية إرهابي من حركة "GAP" شارك في الهجوم القاتل في كيبوتس نير عوز في 7 تشرين الأول/أكتوبر"
وتابع البيان"تواصل قوات الفرقة 98 القتال غرب خان يونس لتطهير مساحات جديدة فوق وتحت الأرض ومواجهة إرهابيي حماس الذين يتحركون بملابس مدنية ويستعدون لمهاجمة قواتنا في الفضاء. وقضت القوات، في اليوم الأخير، على عشرات الإرهابيين وألقت القبض على نحو 80 مشتبها بهم في تورطهم بالإرهاب، من بينهم عدد من الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة القاتلة يوم 7 أكتوبر".
وأكد البيان على أن"قناصة الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي قضى على أكثر من 15 إرهابيا. تمكن مقاتلو فريق اللواء 646 القتالي من التعرف على نقطة مراقبة كانت مختبئة داخل أحد المباني والقضاء عليها. وعثرت قوات المظليين وقوة عجوز خلال المداهمات على أسلحة، منها قنابل يدوية وبنادق كلاشينكوف وصواريخ آر بي جي وعبوات "شواز" وخراطيش.
ناشط من حركة GAP شارك في المجزرة القاتلة في كيبوتس نير عوز بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر. قتلته طائرة مقاتلة وجهتها فرقة غزة في منطقة دير البلح"
🚨صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية الشمالية المتاخمة لحدود لبنان
هجوم بمسيرة يستهدف سفينة شحن بريطانيّة غربي محافظة الحديدة اليمنية
أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي محافظة الحديدة اليمنية.
وسبق ذلك أنّ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، عن حادث وقع على بعد 57 ميلاً بحرياً غربي مدينة الحديدة اليمنية.
يأتي ذلك بعد ساعات على استهداف شرقي مدينة صعدة شمال اليمن بـ 3 غارات، وذلك في عدوان أميركي بريطاني جديد.
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بايدن يعارض "مشروع قانون مستقل" يتعلق بتقديم مساعدات لإسرائيل
قال البيت الأبيض، الاثنين، إن "إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل"، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف البيت الأبيض "بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود".
الاتحاد الأوروبي: نقترب من إطلاق مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة أنباء العالم العربي إنه "قترب خلال أسابيع من إطلاق مهمة بحرية خاصة لحماية السفن في البحر الأحمر، حيث تشن جماعة الحوثي المسلحة هجمات تستهدف سفناً تجارية وعسكرية".
وأبلغ المتحدث بيتر ستانو وكالة أنباء العالم العربي أن "المهمة البحرية من شأنها «مساعدة السفن المارة (في البحر الأحمر) على تجنب أي هجمات"، دون إشارة إلى طبيعة هذه المهمة التي وصفها بأنها ستساهم في ضمان حرية الملاحة.
محمد أشتية خلال جلسة للحكومة: "تحاول إسرائيل نقل معبر رفح إلى مكان آخر".
اعرب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتيه، الإثنين، عن تخوفه من إقدام إسرائيل على نقل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد قرابة 4 شهور علن الحرب الدائرة في غزة.
وقال أشتية: "معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني. ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر".
استقالة وزيرة كندية بعد تعليق أثار غضب مؤيدين للفلسطينيين
قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها، أمس الإثنين، بعدما قالت الأسبوع المنصرم إن "إسرائيل تأسست على قطعة أرض سيئة"، وهو التعليق الذي أثار غضب الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.
وأدلت سيلينا روبنسون بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان، الخميس المنصرم، واعتذرت في بيان، الجمعة المنصرم.وقالت إنها تفهمت أن "تعليقها المتطاول" قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم