تقرير: إسرائيل تبحث عن البديل للأونروا في غزة وتطلب من الوكالة مواصلة عملها حتى ذلك الحين

أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي والجيش بإيجاد بدائل أخرى عوض وكالة الأونروا العاملة منذ نشأة اللجوء الفلسطيني في 1948 في كل ما يتعلق بنقل شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، على ما نشر اليوم (الثلاثاء) في برنامج "هذا الصباح" عبر إذاعة كان الإسرائيلية.

وطلب نتنياهو من ليفي تقديم هذه البدائل بحلول نهاية الأسبوع المقبل، بحسب مسؤولين كبار في المجلس الوزاري السياسي والأمني. وتواصل إسرائيل حتى اللحظة تحويل جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة إلى منظمة الأونروا، وهي المسؤولة عن توزيعها على السكان، في حين تستولي حماس وفق الشبهات على جزء كبير من تلك المساعدات، بحسب هيئة البث الرسمية كان.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير في واينت إلى أن إسرائيل تضغط بهدوء على الولايات المتحدة والأمم المتحدة للسماح للأونروا بمواصلة مهامها في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة في هذه الأثناء، على الرغم من تصدع العلاقة مع هذه المؤسسة على خلفية الكشف عن ضلوع 12 من موظفيها بالمشاركة في مذبحة 7 أكتوبر - وأن واحداً من كل عشرة موظفين في الوكالة له علاقة مع الفصائل الفلسطينية، استنادا إلى ما قاله مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقا للتقرير فقد طلب وفد إسرائيلي تواجد في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن تستمر الأونروا حاليا في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان غزة على المدى القصير، إلى جانب التحقيقات فيما يتعلق بعلاقة موظفيها بحماس. وتمت المطالبة في إسرائيل بإجراء إصلاح عام للأونروا بعد الحرب أو يتم استبدالها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن أمس الاثنين إنشاء لجنة مستقلة وكلفها بتقييم "حيادية" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والرد على الاتهامات التي استهدفت عددًا من موظفيها، وفق النشر في فرانس 24. وأفيد أن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستترأس هذه اللجنة بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.