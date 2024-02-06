رئيس الكنيست يحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء ضد حماس خلال زيارة لواشنطن

بدأ رئيس الكنيست أمير أوحانا زيارته لواشنطن يوم الاثنين باجتماع حاسم في البيت الأبيض، شارك فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

واغتنم أوحانا الفرصة للتأكيد على ضرورة توجيه ضربة حاسمة لحماس، وشدد على أهمية اللحظة الحالية بالنسبة للشرق الأوسط بأكمله.

وأعرب أوحانا خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الثابت الذي تقدمه الولايات المتحدة منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس. وشدد على الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح المختطفين ومن بينهم مواطنون أمريكيون. وصرح أوحانا بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل ملتزمة بعودة جميع المختطفين وهزيمة حماس الكاملة.

وقال أوحانا في تصريحاته: "لن يقبل أي إسرائيلي العودة إلى واقع ما قبل اندلاع النزاع في أكتوبر، سواء كان ذلك في بلدات النقب الغربي أو على طول الحدود الشمالية. هذا واقع لا يمكن أن يدوم. ما يجب علينا فعله الآن هو توجيه ضربة حاسمة لحماس لا تترك مجالا للتأويل".

Yonatan Sindel/Flash90

ولفت أوحانا الانتباه إلى البعد الإقليمي للصراع، مؤكدا على دور إيران معتبرا إياها المنسق الرئيسي للإرهاب في المنطقة.

وقال: "هذا هو نفس الإرهاب الذي يدبره رأس الأفعى من إيران، التي تنشّط وكلاءها ضد القوات الأمريكية وإسرائيل والعالم الحر في الشرق الأوسط. كما أنه يشكل تهديدا لحرية الملاحة الدولية. "إنها أيام حاسمة قد تحدد مصير المنطقة برمتها. ويجب على محور الشر - حماس وحزب الله والحوثيين - والقيادة الإيرانية أن يشعروا بقوة تصميم العالم الحر، الذي يتجلى في شكل جدار حديدي دبلوماسي وعسكري".

وفي وقت لاحق، التقى أوحانا مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، برفقة عائلات المختطفين غونين، مور، الزيادنة وهاند. وتضمن اللقاء مشاركة أعضاء الكنيست يولي إدلشتين، وإفرات رايتن، وعيدان رول.

ومن المقرر أن يجتمع أوحانا والوفد المرافق له الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في الكابيتول هيل، لمواصلة اتصالاتهم الدبلوماسية في واشنطن.