قطر: حصلنا على رد من حماس على اتفاق اعادة المختطفين، نحن متفائلون

قال رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، مساء اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تلقت رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن التي صيغت في قمة باريس. ورغم أنه لم يخض في التفاصيل، قائلا إنه لن يتمكن من تقديم المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، إلا أنه قال "نحن متفائلون".

من جانبها أعلنت حركة حماس إنها بعثت جوابها "بروح ايجابية". ومن بين طلبات حماس وفقا لبيان التنظيم هو وقف شامل وتام لإطلاق النار" وإنهاء الحرب، وضمان وصول المساعدات، الحماية، إعادة الإعمار، ورفع الحصار عن غزة واستكمال صفقة المختطفين. وأكدت حماس :"نحن نقدر دور إخوتنا في مصر، وقطر وبكل الدول التي تطالب بوقف العدوان الغاشم ضد شعبنا".

كما أشار رئيس وزراء قطر آل ثاني في كلمته إلى أننا "حذرنا من مخاطر توسيع دائرة العنف في المنطقة ونشعر بالحزن عندما نرى هذه المخاوف تتحقق". ودعا إلى الامتناع عن وقف الدعم للأونروا، وقال إن "ذلك سيكون له عواقب وخيمة على قطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي إلى جانب آل ثاني في الدوحة: "إننا ندرس رد حماس. وسنناقش هذا الأمر مع الحكومة الإسرائيلية غدًا. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به - لكن الولايات المتحدة تواصل الاعتقاد أن الاتفاق ممكن. والولايات المتحدة عازمة على استغلال كل فترة هدوء لبناء مسار دبلوماسي نحو سلام عادل ودائم". وأضاف أن إسرائيل تلقت أيضًا الرد الذي أرسلته حماس.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوردت في وقت سابق أن المخابرات الإسرائيلية تقدر أن أكثر من خمس المختطفين المحتجزين في قطاع غزة ليسوا على قيد الحياة. وبحسب وثيقة اطلعت عليها الصحيفة، فإن 32 على الأقل من بين 136 مختطفاً لقوا حتفهم وتم إبلاغ عائلاتهم. وقال مسؤولون عسكريون إنه بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص "معلومات استخباراتية غير مؤكدة" تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 مختطفًا آخرين ربما قتلوا أيضًا.

ردا على المقال، قال الجيش الإسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز إن معظم القتلى المعنيين قتلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأننا "نستخدم جميع الموارد المتاحة لتحديد مكان وإيجاد أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الرهائن المحتجزين حاليا لدى حماس."