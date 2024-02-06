تقرير: إسرائيل والولايات المتحدة ناقشتا امكانية "نفي" قادة حماس

ناقشت إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة اتفاقا لنفي كبار قادة حماس كجزء من صفقة واسعة.

وذكرت القناة الإسرائيلية "13" إن القضية طرحت خلال الاجتماعات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون درمر مع كبار الإدارة الأمريكية في واشنطن.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل للقناة "13" بأنه "طرحت إحتمال استسلام ونفي كبار قادة حماس خلال محادثات بين إسرائيل ومسؤولين أمريكيين، لكن الأمر مرتبط بالتقدم نحو صفقة مختطفين".

مسؤولون مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قالوا إنه خلال الأيام الأخيرة في أحاديث مغلقة :"الحديث يدور عن احتمال جيد جدا من ناحية إسرائيل". وإن النفي يعني هو "نهاية لقيادة حماس".