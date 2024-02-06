الجيش الإسرائيلي: هذه وثائق ومبالغ مالية كبيرة حولتها ايران لحماس والسنوار

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري مساء اليوم عن معلومات استخباراتية جديدة أشارت إلى أموال حولتها ايران الى حماس ويحيى السنوار . وقال "حصلنا على وثائق رسمية لحماس من عام 2020 وفيها معلومات عن الأموال التي حولتها ايران بين السنوات 2014 حتى 2020 الى حماس والسنوار. الحديث يدور عن 150 مليون دولار.

واضاف هجاري "عثرنا على خزنة بها أوراق ماليا وأكياس بداخلها أكثر من 20 مليون شاقل نقدا. موجهة الى عناوين واضحة. للاستخدام الشخصي لقادة حماس. هذه ظاهرة متكررة- يتم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في مواقع تحت الأرض للاستخدام الشخصي لقادة حماس. لقد استغلت هذه الأموال لاستخدامهم الشخصي ولأبناء عائلاتهم تحت الأرض".

وفي التوثيقات التي كشفها الجيش الإسرائيلي كان شريط فيديو من داخل نفق وفيه مبالغ مالية نقدية كبيرة لحماس، وثائق توثق تحويل الأموال من ايران إلى حماس، وأيضا صور لمغلفات مالية نقلت الى قائد حماس يحيى السنوار، وكتب عليها "خاص- يحيى السنوار". وأشار هغاري الى أن المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها يقوم "الجيش الإسرائيلي بتحويلها الى الشركاء في أنحاء العالم".