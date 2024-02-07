التغطية متواصلة | وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل مع مرور أربعة أشهر على الحرب
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن أيضًا بنتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت والرئيس اسحاق هرتسوغ.
i24NEWS
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بينما يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سلسلة زياراته إلى دول الشرق الأوسط، سيلتقي غدا الخميس بقائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، حسبما ذكرت صحيفة " يسرائيل هيوم". ويقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في السابق طلب عقد اجتماع خاص.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن أيضًا بنتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت والرئيس اسحاق هرتسوغ. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد التقى هاليفي من قبل فقط خلال الاجتماعات مع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.
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