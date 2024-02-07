السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون إنهاء حرب غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية

أبلغت السعودية الولايات المتحدة، عبر وزارة خارجيتها، أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحسب تقارير إسرائيلية.

وبحسب التقارير، طالب السعوديون أيضًا بوقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين، قد قال الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ردا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما.

وذكرت الخارجية السعودية أنها أصدرت بيانها في ضوء ما ورد على لسان كيربي، للتأكيد على أن "موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية".