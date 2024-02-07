وفاة جندي إسرائيلي جراء إصابته بفطريات خطيرة خلال القتال في غزة

أعلن اليوم في مستشفى شيبا عن وفاة جندي إسرائيلي اصيب بفطريات خطيرة خلال القتال في قطاع غزة. الجندي بسنوات العشرين من عمرة اصيب قبل سبعة أسابيع بالفطريات في غزة. هذا النوع من الفطريات يتواجد بشكل روتيني بتربة غزة،ونتيجة للانفجارات وملامستها للأرض، يتعرض الجنود لخطر الإصابة بها.

هذا هو المقاتل الثاني الذي يموت جراء هذا النوع من الفطريات، حيث افيد في شهر كانون ثاني/ديسمبر الماضي عن اصابة خطيرة لجندي، وتوفي لاحقا بعد اصابته بهذا النوع الخطير من الفطريات في تربة غزة. وكان هذا الجندي وصل مع إصابة خطيرة بالجزء السفلي من جسده الى مستشفى اسوتا في أشدود وهناك اكتشفوا اصابته بهذا النوع المقاوم للعلاج.

وقبل شهرين، افيد أن ما بين 15 حتى 20 جندي قاتلوا في قطاع غزة عولجوا بأحد المستشفيات الإسرائيلية بعد إصابتهم بفطريات وملوثات جراء تربة غزة، جزء منهم عولجوا بقسم العناية المركزة بسبب حالتهم الخطيرة.