تقرير: هذه مسودة رد حماس على صفقة إعادة المختطفين الإسرائيليين

نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح اليوم مسودة رد حماس الذي سلمته للوسطاء القطريين حول الاتفاق الذي أعد في قمة باريس. ووفقا للنشر قدمت حماس ملحقا بمطالبها على مدار فترة وقف إطلاق النار وتشمل :وقف كافة الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل الجوية وتركيز القوات العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان في غزة ، على طول الخط الشمالي والشرقي حتى يتم السماح بالإفراج عن المختطفين.

ووفقا للتقرير فإن المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم سيكون نساء، أطفال، مرضى وكبار السن- مقابل كافة السجناء الأمنيين الفلسطينيين من جيل 50 فما فوق، القاصرين، النساء والمرضى, هذا بالإضافة الى 1500 سجين أمني بينهم 500 من السجناء الذين يقضون محكوميات مؤبدة أو أحكام طويلة.

وطلبت حماس أيضا زيادة المساعدات الى غزة ودخول ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا والإلتزام بزيادة المعدات، المياه والكهرباء التي يتم إدخالها الى القطاع. عودة النازحين الى بيوتهم، وإزالة أيه عوائق إسرائيلية عن حركة المسافرين من معبر رفح البري. ووفقا للتقرير فإن الدول الضامنة للإتفاق هي :مصر، قطر، تركيا، روسيا والأمم المتحدة.

وذكرت المسودة أنه قبل تنفيذ المرحلة الثانية ستبدأ محادثات للعودة الى وضع "هدوء تام" حتى يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الاتفاق.

وقبل يومين نشرت صحيفة "المجلة" السعودية ما قالت إنه مسودة الاتفاق التي أعدت خلال الاجتماع، وهذه الصفقة من ثلاثة مراحل: الأولى تشمل 45 يوما وبها الإفراج عن نساء ، أطفال، كبار السن ومرضى. والمرحلة الثانية تشمل الإفراج عن كافة المختطفين الرجال (مواطنين وجنود) مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين وباقي الخطوات الإنسانية من المرحلة الأولى: انهاء مباحثات غير مباشرة بغرض التوصل الى تهدئة قبل المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الثالثة يتم الإفراج عن الجثامين لدى حماس وتواصل الخطوات الإنسانية.