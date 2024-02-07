الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق استراتيجي وسط خان يونس استخدمته قادة حماس لاحتجاز مختطفين

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم توثيقا مصورا لنفق طويل جدا في وسط خان يونس قال إن حماس استخدمته لاحتجاز مختطفين إسرائيليين وأفيد أنه تم تدميره لاحقا.

ووفقا لبيان الجيش فإن قوات من فرقة ياهلوم التابعة لوحدة الهندسة ووحدة خاصة أخرى تحت قيادة الفرقة 98 داهمت نفقا استراتيجيا في خان يونس يبلغ طولة أكثر من كيلومتر. وذكر بيان الجيش أن قادة حماس مكثوا في النفق وتم احتجاز مختطفين هناك. وقاتلت القوات مسلحين داخل النفق وفجرت أبوابا وحيدت عبوات ناسفة.

وكشف خلال معاينة النفق عن عدد من المواقع في داخله بينها غرفة اعتقال محاطة بالقضبان تم احتجاز رهائن ومختطفين في داخلها، وغرفة حمام وغرفة استراحة لمسلحي حماس الذين أشرفوا على المختطفين. بالاضافة لذلك عثر على معلومات استخباراتية ووسائل قتالية لمنظمة حماس. ومكث في النفق 12 مختطفا بأوقات مختلفة، ثلاثة منهم عادوا إلى إسرائيل لكن الباقي لا زالوا يتواجدون في غزة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه وفقا لمعلومات استخباراتية استثمرت حماس ملايين الشواقل في بناء هذا النفق الاستراتيجي والذي هو جزء من متاهة متفرعة تحت الأرض وترتبط مع أنفاق أخرى كشف عنها خلال الأسابيع الأخيرة وتم احتجاز مختطفين إسرائيليين داخلها.

IDF Spokesperson