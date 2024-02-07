بلينكن لنتنياهو وغالانت: الولايات المتحدة تعبر عن قلقها العميق من عملية برية في رفح

نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، عن قلقه العميق بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، بحسب ما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على مضمون اللقاء.

وقال بلينكن في الاجتماع إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان عدم المس خلال نشاط الجيش الإسرائيلي بفرق الأمم المتحدة، التي توزع المساعدات على السكان الفلسطينيين في غزة وفي مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى. وقال رئيس الأركان هيرتسي هاليفي خلال الاجتماع إن الجيش الإسرائيلي سيعمل في رفح، لأنه لم يقضي بعد على كتائب حماس الموجودة في المدينة والتي لم تتعرض لأذى منذ بداية الحرب.

(AP Photo/Hatem Ali)

وتطرق بلينكن أيضا على المظاهرات التي ينظمها الأهالي بالقرب من معبر كرم أبو سالم لمنع دخول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية عملا بمقولة الند بالند وطالب بلينكن المسؤولين الإسرائيليين عدم السماح بتنظيم هذه التجمعات التي تحول دون دخول المساعدات إلى غزة.