نتنياهو يرفض مطالب حماس: "لا يوجد بديل عن القضاء العسكري على حماس"

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا في القدس مساء الأربعاء تطرق فيه إلى موقفه من اتفاق الرهائن مع حماس “بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن” حيث ناقش معه الخطوط العريضة لصفقة الرهائن المحتملة مع حماس.

نتنياهو حسم أمره أمام وزير الخارجية أنتوني بلينكن وأمام عائلات المخطوفين حيث أوضح أنه لا سبيل لقبول مطالب حماس سواء انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع أو إطلاق سرح أصحاب المحكوميات العالية من السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أنه أخبر وزير الخارجية أن إسرائيل قريبة من النصر ولكن هذا النصر سيغير صورة الشرق الأوسط ولن يقبل بمطالب حماس المبالغ بها. الجانب الأمريكي قال أيضا إن رد حماس كان مبالغا فيه ما يعزز موقف نتنياهو.

وفيما خص الأونروا، قال نتنياهو إنه يجب إنهاء دورها وأنه ينتظر الاقتراحات من رئيس الأركان التي سيتم بموجبها استبدال هذا الكيان بهيئة أخرى.

وأكد رئيس الوزراء على فاعلية العملية البرية في غزة ومدى النجاح الذي حققه الجيش الإسرائيلي في الميدان بخلاف كافة التحذيرات. وأضاف أننا "نحن على بعد لمسة من الانتصار انتصار العالم الحر..".

يأتي المؤتمر الصحفي على ضوء الرد الذي سلمته حماس لقطر أمس الثلاثاء والذي تم تصويره على أنه اتفاق إطاري يؤسس لمفاوضات تقود على إطلاق سراح الرهائن المخطوفين في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرحوا الأربعاء لوسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، بما في ذلك شبكة إن بي سي وسي إن إن، أنهم لن يقبلوا باقتراح وقف إطلاق النار الذي تقدمت به حماس.

وفي حديثه لشبكة CNN، رفض مسؤول إسرائيلي بشكل قاطع اقتراح حماس، مؤكداً أنه "من المستحيل" أن تقبل إسرائيل به.

بعض مطالب حماس التي نشرت في السابق هي عبارة عن "خطوط حمراء" بالنسبة لإسرائيل، مثل قدرة حماس على اختيار 500 سجين من أصحاب المحكوميات العالية الضالعين بعمليات أودت بحياة مئات الإسرائيليين.