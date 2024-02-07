بلينكن تعقيبا على رد نتنياهو: "ما حصل ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر لا يعطي الرخصة لضرب المدنيين في غزة"

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدوره، في القدس، مؤتمرا صحافيا في القدس في أعقاب المؤتمر الذي نظمه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

قال بلينكن الذي عقد مؤتمره في وقت متأخر من ليلة الأربعاء إن "الثمن اليومي لحياة المدنيين في هذه الحرب يبقى عاليا وحث إسرائيل على إدخال المساعدات من أجل تحسين الظروف الإنسانية للسكان في غزة. "نعرف أن إسرائيل تواجه عدوا لا يتبع نفس المعايير ويطلق الصواريخ من المساجد والمدارس ومن وسط المدنيين وبهدف استهداف اليهود ومحو إسرائيل من الخارطة .. هذا هو السبب أننا أوضحنا أننا نتفهم خطوات إسرائيل تجاه حماس. لقد تعرضت إسرائيل للهجوم الأسوأ في 7 أكتوبر لكن ما حصل ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر لا يعطي الرخصة لضرب المدنيين في غزة".

وقال بلينكن أيضا: "ركزنا منذ اليوم الأول على عودة جميع الأسرى لدى حماس. كانت لدينا اليوم الفرصة أن نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية على مقترح قطر ومصر والولايات المتحدة. هناك نقاط غير مقبولة لكنها تخلق الفرصة للحوار. نرى في رد حماس مساحة للاستمرار في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن".

وبخلاف الموقف الإسرائيلي الرافض لاستمرار عمل الأونروا على ضوء تورط 12 من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر إضافة إلى اتهامات بالتعاون مع حماس قال بلينكن الليلة: "من الضروري أن نحافظ على عمل الأونروا".

حاولت الولايات المتحدة أن تظهر الدعم الكامل لإسرائيل في حربها ضد حماس على خلفية الهجوم غير المسبوق على بلدات الغلاف في 7 أكتوبر، لكنها تمسكت في الوقت نفسه بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة والتقيد بالقانون الدولي إلى جانب الضغط بضرورة وقف إطلاق النار لصالح صفقة تبادل.

وزار بلينكن المنطقة في جولة مكوكية خامسة في ترتيبها منذ السابع من أكتوبر حيث زار السعودية وقطر ومصر وحط أخيرا في إسرائيل.

ووفقا لأحد التقارير للانطباعات حول الاجتماع بين بلينكن وأعضاء مجلس الوزراء الحربي ورئيس الأركان اليوم، فقد خرج وزير الخارجية الأمريكي خائب الأمل، وكأنه جاء ليخيط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسمع من رئيس الأركان عن حجم العمل الذي لا يزال قائما في غزة في مواجهة ما ينتظر من عمل تحت الأرض والتحرك لتدمير كتائب حماس.