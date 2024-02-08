أحدث رد حماس صدمة لدى الطرف الإسرائيلي الذي اعتبرها بعد مراجعة تفاصيلها أنها ضرب من الهذيان ولا يمكن قبول بعض ما جاء فيها إن كان على مستوى انسحاب الجيش بالكامل من القطاع أو وقف الحرب نهائيا دون أن تستكمل إسرائيل أهداف الحرب المعلنة منذ انطلاقها قبل 145 يوما.

ووفقا لما كشفته تفاصيل الخطة المقدمة من جانب حماس فإن الحركة تدعو إلى عودة الوضع الراهن المتعلق بالحرم القدسي إلى عام 2002 وتحسين ظروف المسجونين الفلسطينيين وهو ما وصف إسرائيليا بأنه انفصال عن الواقع وانزياح عن الإطار الذي تمت بلورته في باريس.

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