التغطية متواصلة| إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة إسرائيلية والجيش الإسرائيلي يرد على النيران
وفقا لما كشفته تفاصيل الخطة المقدمة من جانب حماس فإن الحركة تدعو إلى عودة الوضع الراهن المتعلق بالحرم القدسي إلى عام 2002 وتحسين ظروف المسجونين الفلسطينيين وهو ما وصف إسرائيليا بأنه انفصال عن الواقع
أحدث رد حماس صدمة لدى الطرف الإسرائيلي الذي اعتبرها بعد مراجعة تفاصيلها أنها ضرب من الهذيان ولا يمكن قبول بعض ما جاء فيها إن كان على مستوى انسحاب الجيش بالكامل من القطاع أو وقف الحرب نهائيا دون أن تستكمل إسرائيل أهداف الحرب المعلنة منذ انطلاقها قبل 145 يوما.
ووفقا لما كشفته تفاصيل الخطة المقدمة من جانب حماس فإن الحركة تدعو إلى عودة الوضع الراهن المتعلق بالحرم القدسي إلى عام 2002 وتحسين ظروف المسجونين الفلسطينيين وهو ما وصف إسرائيليا بأنه انفصال عن الواقع وانزياح عن الإطار الذي تمت بلورته في باريس.
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تقرير: وفد إسرائيلي سيصل إلى القاهرة و"توقعات بالتوصل إلى اتفاق خلال 10 أيام على الأقل"
من المتوقع أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة اليوم في إطار جولة جديدة من المفاوضات، على ما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية المحسوبة على حزب الله. ووفقا للتقديرات وسط المسؤولين المصريين فإن "المفاوضات الجديدة ستستغرق 10 أيام على الأقل قبل بدء وقف إطلاق النار كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق". وذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية أمس أن وفداً من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيصل إلى القاهرة اليوم أيضاً.
تقرير: مقتل فلسطيني مسلح برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون المجاورة لقرية دير شرف
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كريات شمونة تؤكد سقوط صاروخ على المدينة دون إطلاق إنذار
إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة إسرائيلية والجيش الإسرائيلي يرد على النيران
بوتين: روسيا تعمل على إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعماء الجالية اليهودية في بلاده أن موسكو تعمل على تحرير الرهائن الإسرائيليين من أسر حركة حماس في قطاع غزة، على ما ذكرت ذلك وكالات الأنباء الروسية.
وقال بوتين: "منذ أن أصبح الوضع أكثر توتراً في الشرق الأوسط، تبذل روسيا كل ما في وسعها لمساعدة الأشخاص المحتجزين كرهائن". وأضاف: "كما تعلمون، فإن وزارة خارجيتنا تصرفت من خلال الذراع السياسية لحركة حماس، وكانت هناك نتائج معينة في المجمل. أعلم وأفهم أنه من الضروري مواصلة هذه الجهود، وهذا ما نقوم به".
تقرير: قصف مدفعي في كفر كلا جنوب لبنان
أفادت شبكة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله بقصف مدفعي في منطقة كفركلا بجنوب لبنان.