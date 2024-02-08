الكابينيت المصغر يجتمع اليوم للتباحث في رد حماس وسط دعوة الوسطاء للضغط على حماس للتنازل عن شروطه المبالغة

يذهب البعض إلى الاعتقاد أنه بحال تم التوصل إلى صفقة معقولة ستكون هناك أغلبية تؤيدها، حتى من جانب رئيس الوزراء

i24NEWS
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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط الصورة، يتحدث مع وزير الحرب بيني غانتس خلال مناقشة وتصويت على تحديث ميزانية الدولة في الجلسة الكاملة للكنيست في القدس، في 14 ديسمبر 2023.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط الصورة، يتحدث مع وزير الحرب بيني غانتس خلال مناقشة وتصويت على تحديث ميزانية الدولة في الجلسة الكاملة للكنيست في القدس، في 14 ديسمبر 2023.Yonatan Sindel/Flash90

تباحث المسؤولون الإسرائيليون طيلة يوم أمس الأربعاء بتفاصيل الرد الذي قدمته حماس بخصوص صفقة الرهائن حيث أفادوا بأن حماس زجت بشروط منفصلة عن الواقع وبعيدة تماما عن الإطار الذي عرض في باريس. فعلى سبيل المثال تطلب حماس وقف القتال على امتداد مراحل الصفقة والعودة إلى العمل وفق الوضع الراهن الخاص بالحرم القدسي لعام 2002 وتحسين ظروف حبس السجناء الفلسطينيين، وفق ما جاء في N12.

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وبالرغم من لهجة الرفض لفحوى الرد الحمساوي من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا أن مطلعين قالوا إن الأمر لم يعني سد الأبواب على إمكانية التفاوض والحوار ملمحين إلى ضرورة تعديل المطالب على نحو يقبله الإسرائيليون لا سيما أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال أمس إن حماس ذهبت بعيدا لكن إطار باريس يبقي مساحة لاستئناف المفاوضات".

ووفقا للتقرير فقد قال مسؤولون كبار في كابينيت الحرب: "بعد إجابة حماس السخيفة، هناك مساران محتملان. إما التوجه إلى وسائل الإعلام والقول إنه لا يوجد شيء للحديث عنه، أو صياغة اقتراح آخر الآن والضغط على الوسطاء من أجل "تعقيل" حماس، وزيادة الضغط عبر كافة الرافعات السياسية والاقتصادية والإنسانية".

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ويذهب البعض إلى الاعتقاد أنه بحال تم التوصل إلى صفقة معقولة ستكون هناك أغلبية تؤيدها، حتى من جانب رئيس الوزراء. تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو أعلن عن رده على عرض حماس، حتى قبل انعقاد مجلس وزراء الحرب ونادى إلى مؤتمر صحفي مستثنيا وزيري الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت. ومن المقرر أن يجتمع الاثنان مع وزير الخارجية بلينكن كما سيجتمع مجلس الوزراء لبلورة الموقف الرسمي العلني لإسرائيل. 

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