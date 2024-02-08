تقرير: قمر صناعي أوروبي يرصد حجم الدمار في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على مدى شهور الحرب

أشار تقرير نشره موقع N12 إلى حجم الدمار الهائل الذي أحدثه القصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة منذ أن اندلعت الحرب ضد حماس عقب أسوأ هجوم تعرضت له إسرائيل منذ أكثر فترات الشعب اليهودي حلكة في إشارة إلى المحرقة.

أظهر القمر الصناعي الأوروبي الذي حلق في السابع من أكتوبر فوق بلدات الغلاف المحاذية للقطاع سحب الدخان المنبعثة منها واستكمل باحثون أمريكيون العمل على تكوين صورة تظهر الفرق بين ما بدا عليه القطاع قبل القصف وبعده من خلال الإشارة باللون الأحمر الى اتساع رقعة الدمار في محافظات القطاع.

وبالأرقام فإن حجم الدمار في شمال قطاع غزة يصل إلى ما لا يقل عن 68%. وفي مدينة غزة 72% على الأقل. مخيمات وسط غزة 39%. وفي خان يونس 46%. وفي رفح حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لعملية برية كبيرة فيها فإن الدمار يقف حاليا عند 20%.