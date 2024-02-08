إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة واثنين بجروح طفيفة في قصف صاروخي من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

سمح الجيش الإسرائيلي بالنشر الخميس أنه نتيجة لعمليات إطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة بيرانيت العسكرية، أصيب أحد مقاتلي الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة وأصيب اثنان آخران من جنود الاحتياط بجروح طفيفة، وتم إجلاء الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ أسرهم.

وتوالت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس التقارير حول إطلاق رشقات صاروخية على عدة مواقع إسرائيلية شمال البلاد من بينها جبل الشيخ وقاعدة بيرانيت ومدينة كريات شمونة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم تحديد العديد من عمليات الإطلاق وهي تعبر من لبنان إلى مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ في شمال إسرائيل"، مضيفا أن "المدفعية قصفت مصادر عمليات الإطلاق". ونتيجة لإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة واثنين آخرين بجروح طفيفة.

وخلص البيان إلى أن "مقاتلات جيش الدفاع الإسرائيلي قصفت بنية تحتية إرهابية لحزب الله ومجمعا عسكريا في منطقة الخيام في جنوب لبنان، حيث تم تحديد عمليات الإطلاق باتجاه كريات شمونة".