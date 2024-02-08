تقرير: هذا ما تعهدت به إسرائيل لبلينكن بما يخص محور فيلادلفيا

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حصل على تعهد خلال اجتماعاته مع القيادة السياسية في إسرائيل بأن إسرائيل لن تنشط في منطقة رفح أو منطقة محور فيلادلفيا بدون تنسيق كامل مع مصر.

وأفيد أن وزير الخارجية الأمريكية بلينكن عبر عن مخاوفة بشأن العملية في رفح وسأل متى ستخرج الى حيز التنفيذ وإن كان من الممكن تقليص المساس بالسكان، والجواب الذي تلقاه :"نحن لن ننشط في رفح عندما يكون فيه هذا العدد الكبير من السكان، نعمل على ايجاد حل لإخلاء السكان". وطلب بلينكن من رئيس الحكومة الإسرائيلية ايجاد حل لقضية منع دخول المساعدات الإنسانية الى غزة عن طريق معبر كرم أبي سالم.

كما اجتمع بلينكن مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وأوضح له خلال الاجتماع بأن "رد حماس أعد بصيغة حتى ترفضها إسرائيل. موقفهم سيؤدي الى مواصلة القتال" مشيرا الى أن القتال سيتوسع الى مناطق أخرى في غزة.

وأفادت "كان" إنه على ما يبدو لن تكون عملية جديدة في رفح قريبا. قبل كل شيئ ستضطر إسرائيل الى إخلاء السكان، إسرائيل لن تتمكن بتنفيذ عملياتها عند وجود 1.2 مليون غزي، والسؤال الى اين سيذهب هؤلاء السكان، فعودتهم الى الشمال هو أمر إسرائيل ليست معنيه به، والأمر الثاني معقد أكثر ويرتبط مع التنسيق مع مصر.

وأجرت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة نقاشات مع مصر حول قضية "اليوم التالي" ، وأدار هذه النقاشات من الجانب الإسرائيلي رئيس الشاباك رونين بار ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية غسان عليان. إسرائيل ترى في مصر عامل مهم جدا في اليوم التالي، وذلك لأن مصر بوابة الدخول والخروج البرية الوحيدة، ولها تأثير كبير وهام في العالم العربي.