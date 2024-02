مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط يصف الوضع في غزة بأنه "كابوس إنساني"

قلما يظهر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في الأمم المتحدة تور وينسلاند أمام الكاميرات لكنه فعل ذلك الأربعاء بشكل نادر ليعقب على الأوضاع في غزة واحتمالات وقف إطلاق النار مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها الخامس.

وقال وينسلاند: "سيكون التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار أمرا صعبا للغاية، لأنه سيتعين علينا الخوض في التفاصيل والأسماء والترتيبات التي لا تعتبر حلا سريعا على الإطلاق". وفي غضون ذلك، دعا إلى وقف فوري للقتال، قائلاً إن الأعمال العدائية المستمرة تجعل من المستحيل على الأمم المتحدة تقديم المساعدات بشكل فعال في المنطقة.

وحث وينسلاند على التوصل إلى حل سياسي من أجل "رؤية كيف ننتقل من الوضع الراهن حيث يجثم كابوس إنساني وصراع كامل في الضفة الغربية إلى مسار مختلف".

وفيما يتعلق بعودة سكان غزة النازحين إلى منازلهم، أشار إلى أن "نصف المنازل في غزة أصبحت أثرًا بعد عين"، مضيفا "لا نعرف كم من الوقت سيستغرق تطهير المنطقة من المتفجرات وإصلاح الطرق". وذكر وينسلاند أن العمل جار على تقييم الأضرار من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وسيصدر تقرير مؤقت قريبًا.

"سوف يستغرق الأمر أكثر من عام لإزالة الأنقاض من غزة، أكثر من عام. وبصورة متفائلة، أعتقد عام ونصف."

وشدد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط على ضرورة توفير "الظروف المناسبة للبدء، في إشارة إلى توفر الإتاحة، المعدات، أي وسيلة متاحة، وخط تمويل مستقر، وقدرة تأمين عدد كاف من الناس على الأرض".

كما حذر وينسلاند من مغبة القيام بعمل عسكري إسرائيلي "كارثي تماما" في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، حيث وجد المأوى مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ بداية القتال.

"من الصعب العثور على كلمات يمكن قولها لأهل غزة الذين فقدوا كل شيء. ومن الصعب جدًا أن تبشر بالأمل أثناء وأنت في موقع آمن أناسا يجلسون وسط ما يشبه جهنم".

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل وحماس سعيهما للتوصل إلى اتفاق مؤقت على الأقل من شأنه وقف الأعمال العدائية وإعادة الرهائن الـ 136 إلى إسرائيل. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح الأخير الذي قدمته الحركة وسط تقارير عن استمرار المحادثات في القاهرة.