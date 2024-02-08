تقرير: إسرائيل لم ترد بعد رسميا على حماس بخصوص مسودة قمة باريس

أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية اليوم نقلا عن مصادر في غزة إن مساء اليوم سيجتمع وفد حماس مع الاستخبارات المصرية في القاهرة حول موضوع صفقة المختطفين.وأضاف المصر أن الأجتماع سيجري بعد أن "نعرف اليوم الموقف الإسرائيلي- إن كان جوابها سيصل اليوم".

ووصل القيادي في حركة حماس، خليل الحية، نائب زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، صباح اليوم (الخميس) إلى القاهرة، العاصمة المصرية، على رأس وفد من الحركة، وذلك لاستكمال المباحثات بشأن ملف التسوية لوقف إطلاق النار، كما أعلنت حماس في وقت سابق في إعلان رسمي.

وأفيد في وقت سابق اليوم على خلفية النقاشات السياسية حول رد حماس، وزير الأمن يوآف غالانت اجتمع مع بلينكن وقال له إن الجواب "أعد حتى ترفضه إسرائيل، موقفهم سيؤدي الى مواصلة الحرب، وقواتنا لأماكن أخرى في غزة قريبا".