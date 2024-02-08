الأمين العام للأمم المتحدة: "لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنكونيو غوتيريش، مساء اليوم الخميس، "لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة، وأنه ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات".وأوضح أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة".

و لفت غوتيريش إلى أنّ "الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقلّ بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى"، وقال إنّ "التكاليف مع الأونروا أقلّ بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية. الرواتب التي تدفعها الأونروا تمثّل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتّحدة".

وتوظّف الأونروا حوالى 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكل مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية.

وردّاً على سؤال عن السرعة التي أنهت بها الأونروا، بناء على طلبه، عقود الموظفين المتّهمين بالتورّط في هجوم حماس حتى قبل التحقّق من صحّة هذه الاتّهامات، قال غوتيريش أنّه اتّخذ قرار فصل هؤلاء الموظفين لأنّه لم يكن بإمكانه "المجازفة بعدم التحرك على الفور نظراً لخطورة الاتّهامات الموجّهة إليهم والجديرة بالثقة"، وأكّد على أنه "بإمكان إلغاء قرار صرف هؤلاء الموظفين إذا ما أثبت التحقيق براءتهم".

وكانت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، قد أعلنت تعليق تمويلها للوكالة، كما حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية شباط/فبراير" إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.