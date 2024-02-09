اعتراض جسم مشبوه قبالة سواحل حيفا دون أن تدوي صفارات الإنذار | تغطية
تصاعد التوترات في المنطقة: الرئيس الأمريكي يشدد الانتقادات على إسرائيل بين دعوات لوقف إطلاق النار وهجمات صاروخية
تصاعد انتقادات الرئيس الأمريكي لإسرائيل ودعوته لوقف إطلاق نار طويل الأمد | الولايات المتحدة تشكك في قدرة الجيش الإسرائيلي على تدمير حماس | حزب الله يطلق نحو 30 صاروخًا قبل منتصف الليل | مسؤولون إسرائيليون يؤكدون قطع الطريق بين السنوار وقيادة التنظيم | ا.عتراض جسم مشبوه قبالة سواحل حيفا دون أن تدوي صفارات الإنذار
يديعوت أحرونوت عن غالانت: إن كان علينا الاختيار بين التطبيع مع السعودية وبين القضاء على حماس فبالتأكيد سنختار القضاء على حماس
النيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد اسرائيلي بتهمة مساعدة العدو و"الانتماء لمنظمة إرهابية"
تقدمت النيابة العامة في لواء الجنوب بلائحة اتهام ضد جمعة أبو غنيمة، البالغ من العمر 26 عامًا والمقيم في بلدة الأعسم في النقب، بتهمة مساعدة العدو في الحرب والانتماء إلى منظمة إرهابية.
ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عبر أبو غنيمة إلى قطاع غزة في عام 2016، وانضم إلى الجناح العسكري لحركة حماس وأجرى تدريبات معها، وفي ديسمبر 2023 حاول العودة إلى إسرائيل، وتم اعتقاله. وبالإضافة إلى ذلك، قدم أبو غنيمة معلومات حول مواقع قواعد الجيش الإسرائيلي في الجنوب وقام بمراقبة باري ورائيم وغيرها من المواقع.
يديعوت أحرونوت عن غالانت: إن كان السعوديون يشترطون وقف الحرب على غزة للتطبيع فعلينا أن نقول لهم لا ولا أخرى للدولة الفلسطينية
مصادر إسرائيلية تفيد باعتراض جسم مشبوه قبالة سواحل حيفا دون أن تدوي صفارات الإنذار
الجيش الأميركي: قواتنا شنت 7 ضربات الخميس ضد أهداف للحوثيين
قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها شنت 7 ضربات أمس الخميس ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين و7 صواريخ كروز مضادة للسفن.
تم اعتراض جسم جوي مشبوه بالقرب من الساحل الإسرائيلي في منطقة حيفا
تقارير من قناة "المنار" اللبنانية، التي تتبع حزب الله، تشير إلى وقوع هجوم بواسطة طائرة مسيرة على منزل فارغ في بلدة بيتا الشعب جنوب لبنان.
بايدن يعلق على الوضع في غزة: "الرد الإسرائيلي تجاوز السقف"
الرئيس الأميركي جو بايدن أبدى تصريحاته حول الوضع الحالي في قطاع غزة:
أكدنا على الحاجة الملحة لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل.
تواصلت مع القطريين لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
لا أدلي بأي دليل يفيد بأن هجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول كان لتعطيل التطبيع السعودي الإسرائيلي.
شددت على ضرورة إيصال المساعدات لسكان غزة ووضعت ضغطًا على نتنياهو لتحقيق ذلك.
يجب وقف مأساة الجوع في غزة حيث يعاني الأبرياء بشكل متزايد.
نواصل العمل بلا كلل من أجل التوصل لاتفاق يلبي حاجات النساء والأطفال في غزة.
طريقة الرد الإسرائيلي في غزة وصفت بأنها "مبالغ فيها" وتجاوزت السقف.
تصريحات بايدن تأتي في سياق التصعيد الحالي في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول إنسانية لسكان غزة في أقرب وقت ممكن.
بايدن يصدر مذكرة تفرض شروطا على المساعدات لإسرائيل ودول تتلقى أسلحة
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة رئاسية تطالب الحكومات الأجنبية التي تتلقى أسلحة أميركية بتقديم ضمانات مكتوبة عن الالتزام بالقانون الدولي والأميركي.
8 قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة منذ مساء أمس
الجيش الأمريكي: استهداف سفن وصواريخ للحوثيين في اليمن كانت جاهزة للانطلاق
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن قواتها نفذت، أمس، سبع هجمات دفاعاً عن النفس ضد أربع سفن بدون طيار تابعة للحوثيين، التي تعمل لصالح إيران. وأشارت القيادة في بيانها إلى تنفيذ هجوم ضد سبعة صواريخ كروز استهدفت سفنًا جاهزة للانطلاق في البحر الأحمر. وأوضحت البيان أن الصواريخ والسفن تم رصدها في مناطق تسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرة إلى أنها تشكل تهديدًا حقيقيًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.
إعلام إسرائيلي: الجيش نقل من غزة نحو 350 جثة لفلسطينيين
وفقًا للإعلام الإسرائيلي: قام الجيش الإسرائيلي بنقل حوالي 350 جثة لفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده للبحث عن جثامين إسرائيليين مفقودين.
الأمين العام للأمم المتحدة: "التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تريد العمل في رفح مثيرة للقلق"
علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في حسابه على شبكة X، على الحرب في قطاع غزة، معبرًا عن قلقه بشأن العملية العسكرية في رفح بالقرب من الحدود المصرية. وأشار غوتيريش إلى أن "نصف سكان غزة محاصرون الآن في رفح دون مكان للجوء،" وأبدى قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن "الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز على رفح في المرحلة المقبلة،" معتبرًا أن "مثل هذا الإجراء سيزيد من حدة الوضع الإنساني الصعب بالفعل". وختم تعليقه بالتأكيد على أن هذا الوضع يشكل "كابوسًا إنسانيًا له عواقب إقليمية".