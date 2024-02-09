اعتراض جسم مشبوه قبالة سواحل حيفا دون أن تدوي صفارات الإنذار | تغطية

النيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد اسرائيلي بتهمة مساعدة العدو و"الانتماء لمنظمة إرهابية"

تقدمت النيابة العامة في لواء الجنوب بلائحة اتهام ضد جمعة أبو غنيمة، البالغ من العمر 26 عامًا والمقيم في بلدة الأعسم في النقب، بتهمة مساعدة العدو في الحرب والانتماء إلى منظمة إرهابية.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عبر أبو غنيمة إلى قطاع غزة في عام 2016، وانضم إلى الجناح العسكري لحركة حماس وأجرى تدريبات معها، وفي ديسمبر 2023 حاول العودة إلى إسرائيل، وتم اعتقاله. وبالإضافة إلى ذلك، قدم أبو غنيمة معلومات حول مواقع قواعد الجيش الإسرائيلي في الجنوب وقام بمراقبة باري ورائيم وغيرها من المواقع.