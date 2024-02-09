تقرير: إسرائيل رفضت طلبا مصريا لإرسال ممثل إسرائيلي لمباحثات القاهرة، وما دخل السنوار بالقرار؟

تمارس مصر ضغوطات على إسرائيل لإرسال ممثلين للنقاشات التي تجري في القاهرة مع حماس، لكن إسرائيل رفضت الطلب المصري، وقال مسؤول أمني للقناة الإسرائيلية "12" "لطالما لم يشارك السنوار رسميا بالرد، فلا جدوى من إجراء المفاوضات".

ورفضت إسرائيل الطلب المصري لسببين، الإول وهو نقل رسالة إلى حماس بأن ردها غير معقول ومبالغ فيه، والثاني بأن الرد على هذا يجب تقديمه بعد نقاش في الكابينيت. وتريد إسرائيل التوضيح لحماس بأن نقطة البداية للنقاش غير مقبولة وإنه يجب إعادة حماس الى الإطار الأقرب الذي وضع في قمة باريس.

وأشار التقرير إلى مسؤولين إسرائيليين يديرون نقاشات حول موضوع الصفقة كل الوسطاء مع الوسطاء بسرية، بحثا عن طرق لكيفية تقليص الفجوات والتوصل الى صفقة.

ويشار الى أن مسؤولين إسرائيليين قالوا أن زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، قد انقطع عن قيادة حماس في الخارج لأكثر من 10 أيام. هذا يشير إلى عدم مشاركة السنوار في الرد الذي قدمته حماس للوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى يوم الثلاثاء. وفقًا لمسؤولين إسرائيليين بارزين، كان السنوار يتنقل بشكل متكرر "من نفق الى نفق" في الأيام الأخيرة.

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر هذا الأسبوع إلى أن "إذا كان هناك أي فرصة للوصول إلى اتفاق، فإن ذلك يرجع فقط إلى الضغط العسكري، حيث أصبح الجيش الإسرائيلي قريبا جدا من السنوار"

في رد حماس على الوسطاء يوم الثلاثاء، قدمت اقتراحًا لاتفاق يتألف من ثلاث مراحل، كل منها مدتها 45 يومًا، مع إسرائيل. طلبت حماس، بين أمور أخرى، انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، بما في ذلك 500 محكوم عليهم بالسجن المؤبد. ومن بين الـ 500 أسير، تطالب حماس بأن يكون لديهم الحق في اختيارهم بأنفسهم.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح حماس أيضًا في المرحلة الأولى من الاتفاق محادثات غير مباشرة مع إسرائيل حول إنهاء العمليات العسكرية والعودة إلى السلام الكامل. في المرحلة الثانية، التي تستمر أيضًا 45 يومًا، سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين الذكور مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وسيتم انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع. وتستمر المرحلة الثالثة، وفقًا للتقرير، أيضًا 45 يومًا، وسيتم خلالها تبادل الجثث بين الطرفين.

في نهاية المرحلة الثالثة، تتوقع حماس في المسودة التي قدمتها أن يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك في نهاية المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة الأولى وفقًا للمسودة. وفي الملحق الذي قدمته حماس، فإنها تعبر عن "الأمل" في إطلاق سراح 1500 من المعتقلين - مع تحديد رغبتها في أن يكون ثلثهم من السجناء الثقيلين الذين حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة.