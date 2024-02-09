تقديرات: السنوار "منقطع الاتصال" عن قيادة حماس

على خلفية رد حماس بخصوص الاتفاق على صفقة مختطفين، يقدر مسؤولون إسرائيليون أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار، لم يكن طرفا في القرار.

ووفقا للتقديرات، يحيى السنوار "منقطع الاتصال" ولم يتدخل بصياغة الرد، ولذلك كان هناك تأخير بتسليمه الى قطر.

وتشير التقديرات في إسرائيل ايضا أن حماس اتخذت قرارات خلال الأسابيع الأخيرة بدون إطلاع السنوار عليها.

وعلى صعيد متصل، الاتصالات حول صفقة محتملة لإعادة المختطفين متواصلة. المسؤول في حماس خليل الحية، نائب السنوار وصل الى القاهرة أمس على رأس وفد للتنظيم بهدف استكمال النقاشات بخصوص وقف إطلاق النار- جاء هذا وفقا لبيان رسمي لحماس.

وتشمل النقاط الأساسية في الخطوط العريضة التي يطالب بها حماس في المرحلة الأولى وقف لإطلاق النار لأكثر من 40 يوما، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة إعمار غزة مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين من النساء، كبار السن والمرضى. في المرحلة الثانية، سيتم الإفراج عن الجنود والشباب مقابل خروج كافة القوات الإسرائيلية من القطاع. وفي المرحلة الثالثة- وقف إطلاق نار شامل لمدة 45 يوما، تتم خلال تبادل جثامين ومفاوضات حول "هدوء تام".