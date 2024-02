التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يواصل "القتال العنيف" في خان يونس، ويشن غارات جوية في أنحاء غزة

تقارير سورية : وقوع بعض الخسائر المادية جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة دمشق

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري إن الغارات الجوية انطلقت من هضبة الجولان وتسببت في “بعض الخسائر المادية”.