التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يواصل "القتال العنيف" في خان يونس، ويشن غارات جوية في أنحاء غزة
وفي الوقت نفسه، تجري في مصر مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار.
صدرت تعليمات للقوات الإسرائيلية بوضع استراتيجية عسكرية، بما في ذلك إجلاء المدنيين، لتوسيع عملياتها البرية لتشمل مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، تجري في مصر مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار.
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🚨صافرات الإنذار تدوي في التجمعات الحدودية شمال إسرائيل
وزير الخارجية الإيراني يلتقي زعيم حزب الله حسن نصر الله
التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت. وبحسب بيان، فقد بحث الطرفان "قطاع غزة وجنوب لبنان وباقي جبهات محور المقاومة، ودار الحديث حول المستقبل القريب للأوضاع في لبنان والمنطقة".
حماس : 110 أشخاص قتلوا في غارات جوية ليلية في غزة
كشفت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن 110 أشخاص على الأقل قتلوا في غارات ليلية، من بينهم 25 في رفح.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات الجوية، التي وجهتها القوات البرية إلى حد كبير، استهدفت البنية التحتية للتطرف.
تقارير سورية : وقوع بعض الخسائر المادية جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة دمشق
ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح السبت.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري إن الغارات الجوية انطلقت من هضبة الجولان وتسببت في “بعض الخسائر المادية”.
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تقرير: تركيا تعتقل 4 مشتبه بهم بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على اقتراح للمضي قدما في حزمة المساعدات الخارجية، وخاصة لإسرائيل وأوكرانيا، في التصويت المقبل يوم الأحد
تقرير: هجوم إسرائيلي ثان يستهدف الجماعات المدعومة من إيران في سوريا
استهدف هجوم بالقرب من دمشق ليلاً، نسبه الجيش السوري إلى إسرائيل، مقراً تستخدمه الجماعات المدعومة من إيران في منطقة الديماس، بحسب ما أوردت صحيفة العربي الجديد .
وبحسب التقرير، وآخر لرويترز ، لم تقع إصابات سوى أضرار مادية. لكن موقعا إخباريا ثالثا تابعا لصوت العاصمة السورية المعارضة قال إن شخصين قتلا في الهجوم.
تقرير: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز من المتوقع أن يصل إلى القاهرة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار للرهائن