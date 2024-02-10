التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يواصل "القتال العنيف" في خان يونس، ويشن غارات جوية في أنحاء غزة

حماس : 110 أشخاص قتلوا في غارات جوية ليلية في غزة

كشفت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن 110 أشخاص على الأقل قتلوا في غارات ليلية، من بينهم 25 في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات الجوية، التي وجهتها القوات البرية إلى حد كبير، استهدفت البنية التحتية للتطرف.