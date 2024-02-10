أحد كبار مساعدي بايدن يعترف بارتكاب "أخطاء" بعد هجوم 7 أكتوبر

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر أعرب عن أسفه إزاء "أخطاء" واشنطن في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، خلال اجتماع خاص مع مسلمين وعرب أمريكيين .

فاينر، هو أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجال السياسة الخارجية، وقد أدلى بتصريحاته خلال اجتماع في ولاية ميشيغان، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز التي أبلغت عن تسجيل حصلت عليه وتحققت من صحته.

وقال فاينر في اجتماع الخميس: "نحن ندرك جيدًا أننا ارتكبنا أخطاء في الاستجابة لهذه الأزمة منذ 7 أكتوبر".

وأضاف: "لقد تركنا انطباعًا ضارًا للغاية بناءً على ما كان غير كافٍ تمامًا من المحاسبة العامة عن مدى تقدير الرئيس والإدارة والدولة لحياة الفلسطينيين".

(AP Photo/Fernando Vergara)

واختتم كبير مساعدي بايدن حديثه "لا يوجد أي مبرر لذلك. لا ينبغي أن يحدث. وأعتقد أن ذلك لن يحدث مرة أخرى. لكننا نعلم أن هناك الكثير من الضرر الذي حدث”.

ومضى فاينر في وصف الجهود اللازمة لإقامة دولة فلسطينية، لا سيما من خلال خطة التكامل الإقليمي ، قائلًا: "سيتعين علينا أن نفعل أشياء للمملكة العربية السعودية لن تحظى بشعبية كبيرة في هذا البلد وفي الكونجرس".

(AP Photo/Evan Vucci, File)

وقال مسؤول في الإدارة لوكالة أسوشيتد برس إن تصريحات فينر كانت تتعلق فقط بالتزام الحكومة الحالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى حل الدولتين، وليس الحرب ككل.