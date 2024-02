سوريا: غارات منسوبة لإسرائيل تستهدف جماعات موالية لإيران قرب دمشق

أفادت صحيفة العربي الجديد، أن غارات نسبت لإسرائيل الليلة الماضية بالقرب من دمشق، استهدفت "مقرًا يقع داخل مزرعة تستخدمها الجماعات الموالية لإيران".

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الهجوم تسبب في نشوب حريق في الموقع ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي نفس السياق كشف موقع "كل حبيرة" الإخباري التابع للمعارضة السورية، أن شخصين على الأقل قتلا في الهجوم، فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري أن الهجوم تم من منطقة هضبة الجولان.