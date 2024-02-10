تقرير: الجيش الإسرائيلي ابلغ عددا من دول المنطقة عن استعداده لعملية برية في رفح

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" بأن إسرائيل أبلغت عددا من الدول في المنطقة والولايات المتحدة بأن تتجهز لعملية عسكري في منطقة رفح.

ووفقا للتقرير فإنه بعد طلب كل من مصر والولايات المتحدة، العملية البرية في رفح ستبدأ فقط بعد استكمال الشروط التالية: إخلاء واسع للسكان من رفح ومحيطها واتفاق بين إسرائيل ومصر على نشاط عسكري إسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا.

وأفيد ايضا امس الجمعة أن جهاز الأمن الإسرائيلي بدأ بتجهيز خطة لإخلاء السكان من رفح وهي تدرس كلا الإمكانيتين وهي :إخلاء المواطنين الى خان يونس شمال رفح أو السماح لعودة عدد كبير من سكان غزة الى مواقع محددة في شمال غزة.

ووفقا للتقرير، جهزت إسرائيل خطه مفصلة، في إطارها نموذج تجريبي، يتيح عودة عشرات الآلاف من الغزيين الى شمال غزة: بداية، سيتم إقامة مجمعات في العيادات والمدارس مع مخابز. ولاحقا سيتم اقامة مدينة خيام على مسافة قريبة. وبعد ذلك سيتم إدخال الغذاء، المياه والمعدات الإنسانية بصورة متواصلة من معبري ايرز وكارني شمال غزة. ولاحقا سيتم نقل المسؤولية عن المنطقة الى مسؤولين محليين في غزة، ويشارك في تنفيذ هذه الخطوة منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية.