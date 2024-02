تقرير: نجاة مسؤول فلسطيني ومقتل ثلاثة في غارة منسوبة لإسرائيل شمال صيدا

قتل ثلاثة أشخاص ونجاة مسؤول فلسطيني بعد هجوم منسوب لإسرائيل بطائرة مسيرة بين وادي الزينة وجدرا قضاء صيدا، حيث استهدفت المسيرة سيارة بالمنطقة التي تبعد 60 كيلومترا عن الحدود، وفقا للعربية.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .