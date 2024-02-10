تقرير: نجاة مسؤول فلسطيني ومقتل ثلاثة في غارة منسوبة لإسرائيل شمال صيدا

قتل ثلاثة أشخاص ونجاة مسؤول فلسطيني بعد هجوم منسوب لإسرائيل بطائرة مسيرة بين وادي الزينة وجدرا قضاء صيدا، حيث استهدفت المسيرة سيارة بالمنطقة التي تبعد 60 كيلومترا عن الحدود، وفقا للعربية.

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وذكرت كل من العربية وسكاي نيوز أن باسل صالح المسؤول عن التجنيد لصالح حماس هو الذي نجا من الاغتيال في جدرا. في حين أعلنت الحركة عن مقتل اثنين في الهجوم الذي استهدف مسؤولا في الحركة.

هذا ونقلت "رويترز" عن اربعة مصادر أمنية بأن الغارة استهدفت شخصية فلسطينية مقربة من حماس نجت من الهجوم، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة آخرين بينهم مقاتل في حزب الله. في حين نقلت "العربية" نقلا عن مصدر أمني بأن الغارة ادت الى مقتل ثلاثة عناصر من حماس.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن باسل صالح هو مسؤول عن تجنيد الناشطين في الضفة الغربية.

وتعتبر هذه الضربة الأعمق داخل الأراضي اللبنانية ، حيث كانت تقتصر غالبية الضربات على المناطق الحدودية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي السبت عن قصف مبنى عسكريا في منطقة بنت جبيل ونقطة مراقبة في منطقة مركبا في الأراضي اللبنانية.