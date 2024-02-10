نتنياهو يقلل من أهمية خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لإسرائيل وتوقعاتها

خفضت شركة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" أمس الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، وخفضت توقعات الديون بسبب تأثير الحرب المستمرة مع حماس في غزة وخطر نشوب صراع أوسع مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وعقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "اقتصاد إسرائيل متين. وتخفيض التصنيف الائتماني لا علاقة له بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب".

وخلص نتنياهو في بيان نادر ليلة الجمعة إلى أن "التصنيف سيرتفع بمجرد أن ننتصر في الحرب - وسوف نفعل ذلك".

Tomer Appelbaum/POOL

قالت شركة "موديز" إن السبب الرئيسي لخفض التصنيف هو التقييم بأن الحرب مع حماس، أثناؤها وبعد نهايتها، تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية في دولة إسرائيل، وتضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية وتضر بالقوة الاقتصادية لدولة إسرائيل.

وأضاف بيان الشركة: "على الرغم من أن القتال في غزة قد تتراجع ​​​شدته بل وقد يتوقف، إلا أنه لا يوجد حاليًا اتفاق لإنهاء الصراع أو اتفاق على خطط طويلة المدى لاستعادة وتعزيز أمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه، يتدهور الوضع المالي للبلاد والاتجاه التنازلي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انقلب".

وتابع البيان، "حصلت إسرائيل على توقعات تصنيف سلبية تشير الى أن التصنيف قد ينخفض ​​مرة أخرى في الأشهر المقبلة"، مشيرا "من المرجح أن ينخفض ​​التصنيف إذا تصاعد الوضع في الشمال إلى صراع واسع النطاق مع حزب الله، الأمر الذي سيتضمن أيضًا تأثيرًا سلبيًا أكبر على البنية التحتية وقدرة إسرائيل على التعافي الاقتصادي".