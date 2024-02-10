تصاعد التوتر بين إسرائيل ومصر بسبب العملية المتوقعة في رفح: التحذيرات والإجراءات تعكس التوتر الحدودي

تثير التوترات بين إسرائيل ومصر العملية الإسرائيلية المتوقعة في مدينة رفح، حيث أكدت القاهرة أن أي تحرك في المنطقة دون تنسيق مسبق سيؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين. وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقول مصادر مصرية إنها هددت بتعليق اتفاق السلام بين البلدين في حال تجاوزت موجة من الفلسطينيين الحدود، أو في حالة اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح.

وفي أعقاب القلق المصري، تم تركيب تدابير تكنولوجية مختلفة مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار على الحدود مع قطاع غزة، استعدادًا لاحتمال محاولة الفلسطينيين العبور إلى مصر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قامت مصر بإرسال نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، لتعزيز تواجدها على الحدود مع غزة، وفقًا لمصادر أمنية تحدثت إلى الوكالة.

وأوضحت وكالة "رويترز" أنه منذ اندلاع الحرب في غزة، قامت مصر ببناء جدار خرساني على الحدود يصل إلى عمق ستة أمتار تحت الأرض، مع وجود سياج من الأسلاك الشائكة فوقه. ووفقًا للتقرير، أظهرت صور الأقمار الصناعية أعمال البناء التي تمت على طول الحدود بعد الحرب، مع الإشارة إلى أن الجدار الذي تم بناؤه يصل إلى الساحل مباشرة.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وصل وفد مصري إلى تل أبيب أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الوضع في رفح. وبناءً على ما ورد في التقرير، أفادت مصادر في مصر أن إسرائيل تسعى لإقناع مصر بالموافقة على نوع من التعاون فيما يتعلق بالعملية في أقصى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تعارضه مصر.

في تطور آخر، يبدو أن مصر لا تكتفي فقط بالإشارات الموجهة إلى إسرائيل. ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حذرت مصر أيضًا حركة حماس من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل خلال أسبوعين، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل المناورات البرية في القطاع. وقد ردت حماس على مصر بالتأكيد على أنهم "مستعدون للدفاع عن رفح"، وأنهم لن يستجيبوا للتهديدات الإسرائيلية دون التوصل إلى اتفاق يلبي مطالبهم.