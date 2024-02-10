اغتيال الناشط البارز في حماس أحمد اليعقوبي في غارة جوية إسرائيلية بمنطقة رفح

"أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك مساء اليوم (السبت) عن اغتيال أحمد اليعقوبي، الناشط البارز في حماس، في غارة جوية في منطقة رفح. وأوضح البيان أن اليعقوبي كان مسؤولًا عن الترتيبات الأمنية لكبار مسؤولي حماس، وعمل كمدير كبير في قسم شرطة محافظة رفح. ونشر الجيش الإسرائيلي توثيقًا للهجوم."

وجاء في البيان أن أيمن الرنتيسي، الناشط العسكري والمسؤول الكبير في فرع مباحث الأمن العام التابع لحركة حماس، قُتل أيضًا في الغارة الجوية التي وقعت جنوب قطاع غزة. كما استشهد شرطي آخر في قسم شرطة محافظة رفح.

تأكد الإعلان الصادر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك صباح اليوم من التقارير الفلسطينية التي تحدثت عن مقتل ثلاثة من كبار ضباط شرطة رفح. ووفقًا للتقارير، فإن اليعقوبي، الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في شرطة رفح، كان يستقل مركبة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح عندما تعرضت لهجوم. كان برفقته الرنتيسي، المعروف بدوره كنائب، وإبراهيم شط، الذي وُصف بأنه "رئيس دائرة مباحث التموين".

بعد الهجوم، ناشد رئيس بلدية رفح شبكة الجزيرة قائلاً: "إننا نناشد المجتمع الدولي وكل ضمير حي لوقف الإبادة الجماعية الفلسطينية. وأي عمل عسكري في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون فلسطيني، سيؤدي إلى مذبحة وحمام دم." وحذرت حماس من أن إسرائيل سترتكب "مجازر واسعة النطاق وفظيعة في مدينة رفح".

وأكدت حماس أن "موقف الإدارة الأمريكية بعدم تأييد الهجوم على رفح لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا الهجوم وما نتج عنه من مجازر بحق المدنيين العزل، كما يقدم للاحتلال دعما مفتوحا بالسلاح".

وتزايدت التوترات في منطقة رفح بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من كبار ضباط شرطة رفح، إذ تم الإبلاغ عن غارة جوية أخرى في المنطقة بعد ظهر اليوم. وفي حادث منفصل شرق رفح، تعرضت سيارة للشرطة لهجوم، وأسفر عن وفاة اثنين من الفلسطينيين وسط تصاعد التوترات في المنطقة.