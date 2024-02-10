تصاعد التوتر: نتنياهو يحث على "تطهير رفح" ويدعو إلى تجنيد جنود الاحتياط

في المناقشة الأخيرة لمجلس الوزراء الحربي، حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي على وضع خطة لـ "تطهير رفح". وفي نفس السياق، دعا نتنياهو رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي قائلاً: "إذا تم إطلاق سراح جنود الاحتياط، قم بتجنيدهم مرة أخرى".

تم نشر رد فعل رئيس الأركان لأول مرة اليوم السبت في القناة 13، ويشير هذا إلى أن هناك استعدادًا من قبل القيادة العسكرية للتصرف وفقًا لتوجيهات الحكومة والمجلس الحربي، بما في ذلك التعامل مع الإفراج عن جنود الاحتياط وإعادة تجنيدهم في حال الضرورة.

يُظهر هذا التطور أن الحكومة والقوات المسلحة تعمل بتنسيق وثيق لتنفيذ الخطط العسكرية وضمان الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة في المنطقة.

فيما يتعلق بتجنيد المقاتلين، أشار رئيس الأركان هاليفي إلى أن هناك جوانب سياسية يجب الأخذ بها بعين الاعتبار أولاً قبل القيام بأي مهمة. يتطلب الخطة إجلاء 1.3 مليون شخص من السكان في رفح، وهو ما يتطلب تنسيقًا سياسيًا مع المصريين. وأكد رئيس الأركان على أهمية حل القضايا السياسية المتعلقة بهذا الأمر قبل التقدم في العمليات العسكرية.

وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "العملية في رفح تقترب"، وذلك في الوقت الذي لم يتم فيه التنسيق بعد مع المصريين. وفي تطور آخر، أعلنت إسرائيل رسميًا عن استعدادها للعملية في رفح، حيث أمر رئيس الوزراء الجيش بتقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة، تشمل إجلاء السكان وحل قضية حماس وكتائبها.

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيقوم بتنفيذ ما يُطلب منه من قبل المستوى السياسي، ولكن لم يتم تحديد موعد مستهدف للعمل في رفح حتى الآن. يمكن افتراض أن هذا التصريح، في ظل التوتر المحتمل بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي، يُعد استعدادًا لاحتمال تأجيل العملية في رفح بحجة عدم استعداد الجيش.

في الفترة الأخيرة، بدأت السلطات المصرية في بناء سياج من الأسلاك على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك خوفًا من تدفق الفلسطينيين، بما في ذلك إرهابيو حماس، إلى رفح المصرية في حال تصاعد الأوضاع وتصاعد النشاط الإسرائيلي في المنطقة، التي تضم 1.3 مليون من سكان غزة اللاجئين. وفي وقت سابق، كشفت قناة "الأخبار 13" عن انقطاع الاتصال بين إسرائيل ومصر، بسبب رفض القاهرة طلب مكتب رئيس الوزراء تنسيق محادثة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.