تم تفعيل صفارات الإنذار في ساعات فجر اليوم الأحد في كاداريم جنوبي الجليل الأعلى جراء الخشية من تسلل جسم مشبوه. واعترضت منظمة القبة الحديدية ذلك الهدف، بعد إطلاق الإنذار على نحو استثنائي في منطقة كاداريم وبلغ مواطنون عن سماع دوي انفجار في منطقة طبريا.

لا يزال الغموض يكتنف قرار إسرائيل الخروج بعملية في رفح من عدمه على ضوء التهديدات المصرية من جهة والانتقادات التي تتوالي دوليا وآخرها موقف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي أعرب عن قلقه البالغ من هجوم عسكري في رفح.

وفي تطور تصعيدي يهدف إلى الضغط على حماس للإفراج عن الأسرى أعد ذوو المخطوفين في غزة عريضة لتقديمها لمحكمة العدل الدولية في هاج مطالبين بإصدار أحكام توقيف ضد قادة حماس.

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