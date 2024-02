الأونروا تنفي معرفتها المسبقة بوجود نفق لحماس تحت مقرها في حي الرمال

نفى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في حسابه X أي علم مسبق له بما كشف عنه الجيش الإسرائيلي من وجود نفق بداخله مزرعة خوادم استخباراتية تابعة لحماس تحت مبنى الوكالة في حي الرمال. وبحسب لازاريني فإن "الأونروا لم تكن تعلم ماذا يوجد تحت مقرها في قطاع غزة. وفي غير أوقات الحرب، يقوم الجهاز بالمراقبة في المناطق التي يعمل فيها، لكنه لا يملك القدرة على التحقق مما يكمن تحت هذه المناطق. ولم تبلغنا إسرائيل عن النفق الذي يُزعم أنه تم العثور عليه هناك".