التغطية متواصلة| تسلل جسم مشبوه من لبنان باتجاه شمال إسرائيل يتم اعتراضه من قبل القبة الحديدية وأهالي المخطوفين إلى هاج ضد حماس
لا يزال الغموض يكتنف قرار إسرائيل الخروج بعملية في رفح على ضوء التهديدات المصرية من جهة والانتقادات التي تتوالي دوليا وآخرها موقف وزير الخارجية البريطاني الذي أعرب عن قلقه البالغ من هجوم عسكري في رفح
تم تفعيل صفارات الإنذار في ساعات فجر اليوم الأحد في كاداريم جنوبي الجليل الأعلى جراء الخشية من تسلل جسم مشبوه. واعترضت منظمة القبة الحديدية ذلك الهدف، بعد إطلاق الإنذار على نحو استثنائي في منطقة كاداريم وبلغ مواطنون عن سماع دوي انفجار في منطقة طبريا.
لا يزال الغموض يكتنف قرار إسرائيل الخروج بعملية في رفح من عدمه على ضوء التهديدات المصرية من جهة والانتقادات التي تتوالي دوليا وآخرها موقف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي أعرب عن قلقه البالغ من هجوم عسكري في رفح.
وفي تطور تصعيدي يهدف إلى الضغط على حماس للإفراج عن الأسرى أعد ذوو المخطوفين في غزة عريضة لتقديمها لمحكمة العدل الدولية في هاج مطالبين بإصدار أحكام توقيف ضد قادة حماس.
لمتابعة آخر التطورات من يوم أمس السبت، اضغط هنا.
هولندا: "من الصعب ألا نرى أن العملية العسكرية في رفح ستؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين"
علقت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت على احتمال شن الجيش الإسرائيلي عملية في رفح بجنوب قطاع غزة، قائلاً: "من الصعب أن نرى كيف أن عملية عسكرية واسعة النطاق في مثل هذه المنطقة الكثيفة لن تؤدي إلى العديد الخسائر في الأرواح وسط المدنيين وإلى كارثة إنسانية أكبر. هذا غير مبرر". وأضافت بروينز سلوت في حسابها على X أنه "من الأهمية بمكان أن تؤدي المفاوضات بسرعة إلى وقف إطلاق النار. كما أنه ضروري من أجل جميع المختطفين الذين يجب إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن دون شروط".
الاتحاد الأوروبي: "العملية العسكرية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية يعجز وصف"
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل إنه "يردد تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن تنفيذ هجوم إسرائيلي في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن وصفها بالكلمات، وإلى توترات خطيرة مع مصر". وأضاف بوريل في حسابه على "إكس" أن "استئناف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين ووقف الأعمال القتالية هو السبيل الوحيد لمنع سفك الدماء".
الأونروا تنفي معرفتها المسبقة بوجود نفق لحماس تحت مقرها في حي الرمال
نفى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في حسابه X أي علم مسبق له بما كشف عنه الجيش الإسرائيلي من وجود نفق بداخله مزرعة خوادم استخباراتية تابعة لحماس تحت مبنى الوكالة في حي الرمال. وبحسب لازاريني فإن "الأونروا لم تكن تعلم ماذا يوجد تحت مقرها في قطاع غزة. وفي غير أوقات الحرب، يقوم الجهاز بالمراقبة في المناطق التي يعمل فيها، لكنه لا يملك القدرة على التحقق مما يكمن تحت هذه المناطق. ولم تبلغنا إسرائيل عن النفق الذي يُزعم أنه تم العثور عليه هناك".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .